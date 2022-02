Venäjän energia huoletti eduskunnassa: "Riippuvuus Kremlistä on riski kaikissa tapauksissa"

Helsinki

Suomen riippuvuus Venäjän energiasta, huoli vastapakotteista ja Suomen kyberpuolustus nousivat esille, kun eduskunta keskusteli keskiviikkona ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Keskustelua käytiin huomattavan hyvässä hengessä. Muun muassa vihreät ja perussuomalaiset nostivat esille venäläisen energian käytön. Perussuomalaisten mielestä Suomen ei tule luoda esimerkiksi energiaan liittyviä riippuvuussuhteita, jotka altistaisivat maan kiristykselle ja painostukselle.

Saksa ilmoitti luopuvansa Nord Stream 2 -kaasuputken käytöstä sen jälkeen, kun Venäjä tunnusti Luhanskin ja Donetskin alueet Itä-Ukrainassa itsenäisiksi ja kertoi joukkojen lähettämisestä alueelle. Suomessa keskustelua on herättänyt Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen venäläisen valtionyhtiö Rosatomin tuella.

Vihreiden Atte Harjanne korosti, että energiavirrat ovat keskeinen osa geopolitiikkaa.

– Taloudellinen tai materiaalinen riippuvuus Kremlistä on riski kaikissa tapauksissa, myös ydinvoiman osalta, Harjanne sanoi.

Vastapakotteista EU-tukea?

Energian omavaraisuudessa Suomessa on elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan verrattain hyvä tilanne.

– Meillä on hajautettu tuotanto useista eri lähteistä. Meillä on monipuoliset energialähteet, ja meillä on myös velvoitevarastointi olemassa.

Yhtenä huoltovarmuuteen liittyvänä huolenaiheena Lintilä nosti esille maatalouden kausityöntekijät, joita Ukrainasta on perinteisesti tullut Suomeen paljon.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo ja Jani Mäkelä (ps.) kantoivat huolta Venäjältä odotettujen vastapakotteiden mahdollisesta vaikutuksesta Suomeen ja EU:n kompensaatiosta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi voi olla vastapakotteista kärsivien maiden joukossa, muttei odottaisi täyttä asiasta kompensaatiota.

– EU:ssa käydään juuri keskustelua siitä, että millekään maalle tämän ei pitäisi olla kohtuuton. Sillä tavalla kompensaatiokysymykset varmasti nousevat esiin, ja Suomi pitää tietysti omista eduistaan tässä tilanteessa kiinni.

Haaviston mukaan vaihtoehtojen etsiminen venäläiselle energialle ei olisi helppoa.

– Se saattaa merkitä korkeampaa energian hintaa, ja ymmärrämme, että tämä voi olla olla hyvin sensitiivinen kysymys Euroopassa.

Kyberpuolustus huolena

Keskustelu alkoi pääministerin ilmoituksella, jonka antoi Haavisto.

– Emme voi hyväksyä rajojen siirtämistä Euroopassa sotilaallisella voimankäytöllä emmekä Euroopan jakoa etupiireihin, hän lopetti puheensa.

Etupiirien rakentamisen tuomitsivat myös SDP, kokoomus ja keskusta. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kuitenkin arveli, että voimapolitiikan ja etupiirien aika on palannut, eikä niiden tuomitseminen muuta tosiasioita. Hän sanoi, että mahdollinen sotilaallinen liittoutuminen ei vapauttaisi Suomea tarpeesta pitää yllä kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen halusi kuulla Suomen oman kyberpuolustuksen tilasta huomautettuaan, ettei mikään taho vastaa asiasta yksiselitteisesti.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi, että valtionhallinnossa on alkamassa työ koordinaation parantamiseksi. Hänen mukaansa Suomi on panostanut kyberpuolustukseen voimakkaasti viime vuosina, mutta asiassa on myös parantamisen varaa.

– Puolustusvoimat on lisännyt siihen resursseja ja lisää edelleenkin.