Suomen valtiojohto tuomitsee jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet

Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) tuomitsevat jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet.

Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne hyökkäävät koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Niinistö ilmaisee syvän myötätunnon Ukrainaa kohtaan. Presidentti lisää, että nyt haetaan tapoja lisätä tukea Ukrainalle.

I strongly condemn the military measures Russia has started in Ukraine. Russia's acts target Ukraine, but at the same time they are an attack on the entire European security order. We feel deep compassion towards Ukraine and are seeking ways to increase our support to Ukraine.