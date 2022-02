Fantasiaan mahtuu satua, scifiä ja magiikkaa – Kaustisen kirjaston kirjastovirkailija Susanne Mikkola vinkkaa videolla lasten ja nuorten fantasiakirjoista

Kun ajattelee fantasiakirjoja, ensimmäisenä mieleen tulevat tiiliskivenpaksuiset romaanit. Niistä moni on klassikon asemassa, kuten J.R.R. Tolkienin ikisuosikki Taru sormusten herrasta.

Teos edustaa fantasiakirjan perusmuotoa, jonka Kaustisen kirjaston kirjastovirkailija Susanne Mikkola tiivistää näin:

– Kirjailija on luonut kirjaan oman kuvitteellisen maailman, ehkä oman kielenkin. Sitten siinä on matka, jonka aikana päähenkilö kasvaa.

Fantasia ei kuitenkaan tarkoita vain tätä. Fantasiaa on Mikkolan mukaan esimerkiksi pienten lasten kuvakirjoissa, sillä raja sadun ja fantasian välillä on häilyvä. Toinen ääripää on pääasiassa aikuisille suunnattu scifikirjallisuus.

– Laajempi käsite on spekulatiivinen fiktio. Se kattaa niin tieteis-, fantasia-, kuin kauhukirjallisuudenkin, Mikko selventää.

Fantasiaan pääsee käsiksi, vaikka ei haluaisikaan lukea tuhannen sivun paksuisia romaaneja. Genreen kuuluu kaikenmittaisia romaaneja, säeromaaneja ja niin sarjakuvia, ääni- ja e-kirjoja kuin selkokirjojakin.

Yksi fantasian muoto on dystopia, eli negatiivinen tai ei-toivottu tulevaisuudenkuvaus. Niitä on entistä enemmän myös nuortenkirjallisuudessa. Esimerkiksi viime vuonna lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Anne-Maija Aallon dystopiaromaani Mistä valo pääsee sisään.

Fantasiassa voidaan kuvata olemassa olevaa maailmaa, mutta silloin tapahtumiin sisältyy jotain, joka tavallisessa arjessa ei olisi mahdollista. Tätä maagista realismia edustaa yksi Mikkolan omista suosikeista, Sanna Iston Sirpale-nuortenromaani, jossa nykyajan Berliinissä oleskeleva tyttö pääsee vanhan kahvikupin korvan avulla aikamatkaamaan vuoteen 1939.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Fantasia voi myös toimia mausteena lasten- ja nuortenkirjassa, joka käsittelee vaikka ystävyyttä tai kasvamista. Usein kirjoissa on huumoria tai seikkailua, joskin usein käsitellään myös nykyajan ilmiöitä ja ongelmia. Fantasia on vahvasti ajassa kiinni.

Susanne Mikkola tekee paljon draamavinkkausta, jossa kirjan tarinaan eläytymisessä hyödynnetään myös rekvisiittaa. Markku Jokela

Fantasia on pitkään ollut elokuvien suosikkigenre, ja viime vuosina siitä on tullut myös tv-sarjojen kärkikastia. Molempien käsikirjoituksia tehdään usein kirjojen pohjalta. Mikkola mainitsee Netflixissä viime keväänä ilmestyneen Varjo ja riipus -sarjan, joka perustuu Leigh Bardugon kirjaan.

– Mutta jos katsoo vain sarjan, menettää kyllä paljon. Kannattaa lukea myös kirja, hän kannustaa.

Sarjallisuus on yleistä myös fantasiakirjoissa, mutta yksittäisiäkin teoksia ilmestyy.

Fantasiaa julkaistaan paljon, niin paljon, että kirjastoissa on tehtävä valintaa sen suhteen, mitä hyllyihin otetaan. Mikkolan mielestä on tärkeää, että valinnat tehdään paikallisesti, sillä kirjastojen henkilökunta tuntee asiakaskuntansa tarpeet.

Kun valinnat osuvat, kirjat eivät hyllyillä pölyty. Fantasiakirjallisuus on Mikkolan mukaan kestosuosikki, jota lainataan paljon.

Mikkola itse hurahti fantasiaan vuonna 2009, jolloin häntä pyydettiin vinkkaamaan Kaustisen musiikkilukiolle. Kun hän alkoi tutustua fantasiakirjoihin, ne veivät täysin mukanaan.

– Ne kestävät aikaa. Fantasia ei vanhene koskaan, Mikkola toteaa.