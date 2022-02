Pääkirjoitus: Moni suomalainen tietää omasta ja suvun historiasta, miltä tuntuu jättää oma koti – Suomen pitää katsoa tulevaisuuteen eikä saa olla liian sinisilmäinen

Keskipohjanmaan pääkirjoituksen aiheena Ukrainan sota pysyy edelleen. Pääkirjoitus on myös videolla:

Ukrainan sota on yksi niitä valitettavia historiallisia tapahtumia, jotka eivät unohdu. Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten Venäjän hyökkäys vaikuttaa koko Euroopan turvallisuuteen ja asetelmiin. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön näkemyksiä on kuunneltu huolella. Venäjän hyökkäyksen alettua Niinistö totesi mieleen jääneen lauseen: "Nyt on naamiot riisuttu." Jo sillä hetkellä tiesi, että nämä sanat jäävät kaikumaan myös jälkipolville.

On todettu jo monta kertaa, että kryptisesti puhuva ja vakava Niinistö sopii kriisitilanteiden presidentiksi. Tasavallan presidentti on vakaa, turvallinen ja asiantunteva. Me suomalaiset emme taida paljon arvostaa piristäviä puheenvuoroja.

Suomi on elänyt erikoisessa tilanteessa Venäjän naapurissa jo kauan. Monesta syystä on totuttu ajattelemaan, että olemme turvassa Ruotsin ja Venäjän välissä. Suomalaisten varovaista Nato-kantaa on ollut syytä arvostaa. Ruotsin kanssa tehdään niin tiivistä yhteistyötä, että Nato-puheitakin peilataan koko ajan yhteen. Suomen ja Yhdysvaltojen kumppanuudesta kertokoon esimerkiksi tuore hävittäjäkauppa. EU:n Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventämisen on arvioitu vahvistavan Suomen turvallisuutta.

Suomen ja Venäjän erityissuhteesta on puhuttu kauan. Suomi ja Suomen johto ovat tulkanneet monessa tilanteessa Venäjän ajatuksia ja tarkoitusperiä. On ajateltu, että erityissuhteesta Suomi hyötyy. Liiallisen sinisilmäisyyden aika taitaa olla Suomessakin ohi. Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Jyri Lavikainen arvioi torstaina Ylen lähetyksessä, että Suomen turvallisuuspoliittinen liikkumavara on kaventunut selvästi.

Vaikka Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mitä me tiedämme tulevaisuudesta. Ihmisiä ei pidä pelotella, mutta ei saa olla tyhmän luottavainen. Nato ei ratkaise kaikkea, mutta keskustelu ja prosessi on avattava oli lopputulos sitten mikä tahansa. On syytä katsoa tulevaisuuteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kaikkine sotaisine puheineen ja mielivaltaisine tekoineen on Suomen naapurimaan presidentti. Suomalainen asiaperusteinen ja diplomaattinen eteneminen maiden välisissä suhteissa voi olla kuin toisesta maailmasta.

Ukrainan presidentti on todennut, että Ukraina on jätetty yksin. Ja niin on tapahtunutkin. Sodan keskellä olevat ukrainalaiset eivät saa lohtua EU-kokouksesta tai Naton hätäkokouksesta vaikka pakotteista onkin tulossa raskaita. Kun pelottaa, niin pelottaa.

Moni suomalainenkin tietää omasta ja esivanhempien kokemuksesta miltä tuntuu, kun oma koti, talo, karja ja koira pitää jättää ja lähteä pitkälle matkalle.

Minun sukupolveni muistaa hyvin sota-ajan kertomukset. Tiedän läheisten tuntemusten kautta, miltä tuntui Elisenvaaran pommitus ja mitä surua oman kotikylän jättäminen aiheutti. Ne jäljet seuraavat ja opettavat arvostamaan rauhaa.

