Eilan pläjäykset -blogissa ollaan vuosi horroksessa – Kukapa meistä ei olisi joskus halunnut vetää peitot korviin ja jättää kurjalta tuntuva maailma

Kukapa meistä ei olisi joskus halunnut vain nukkua koko ajan. Vetää peitot korviin ja jättää kurjalta tuntuva maailma. Niin tekee nimetön päähenkilö Manhattanilta Otteessa Moshfeghin teoksessa Vuosi horroksessa, suomentanut Kristiina Drews (Aula, 254 s.).

Romaanin päähenkilöllä on valokuvamallin ulkomuoto, hän on suorittanut loppututkinnon, on ns. ”sivistynyt”. Hänellä on rahaa jota ei ole itse ansainnut, hän ostaa merkkivaatteita, vaikkei edes käytä niitä. Hän hoitaa työnsä kelvottomasti ja irtisanotaan.

Isä on kuollut syöpään, äiti lääkkeisiin ja viinaan. He ovat jättäneet rahaa ja ison talon. Perheessä ”kenelläkään ei ollut sydämessä paljon lämpöä”. Tultuaan New Yorkiin hän aluksi yrittää olla kuten muut, käydä suolihuuhteluissa ja kasvohoidoissa, ottaa raitoja hiuksiin ja treenata törkeän kalliilla salilla ja löhöillä turkkilaisessa saunassa. Rikas poikakaveri oikuttelee.

Kauniin ulkokuoren vuoksi hän on satimessa maailmassa, joka arvostaa ulkonäköä yli kaiken muun. Työpaikallaan galleriassa hän on silmänilo, mutta ottaa päikkäreitä siivouskomerossa. Päähän alkaa tulla kielteisiä ajatuksia. Unettomuus vaivaa ja ihmispelko.

Hän päättää vaipua horrokseen. Se tuntuu itsesuojelulta, se pelastaisi hänen henkensä ja turruttaisi kielteiset ajatukset.

Vaikka lukija ei tiedä tämän kauniin henkilön nimeä, hän tietää asuinpaikan ja tapahtumien ajankohdan. Horrokseen vaipuminen alkaa kesäkuun 2000 puolivälissä. Laskut menevät suoravelotukseen, ei enää lakanoiden vaihtoa, ei pesua, tavaroita netistä ja kahvia lähikaupan egyptiläisiltä. Aina kaksi mukia kerralla.

Onneksi on rahaa. Sitten kuvaan tulevat lääkkeet. Niitä saa keltaisilta sivuilta löytyneeltä tohtori Tuttlelta. Unilääkettä surullisuuteen, toista ärtyneisyyteen, kolmatta yksinäisyyteen. Varoituksia on, pääkallo ja sääriluut ristissä. Onneksi tohtori on lääkealan shamaani, taikuri, velho ja tietäjä.

Viimeistään tässä vaiheessa minulle lukijana selviää, että mustan huumorin varassa mennään. Osoittautui, että tummuusaste vain synkkenee loppua kohti. Romaani ei ole kuitenkaan ahdistava, mutta ei se humoristiseltakaan tunnu. Kieli on sujuvaa ja ilmeikästä.

Romaanin kaikki henkilöt ovat minun maailmaani nähden outoja, mutta kirjan aiheeseen nähden uskottavilta tuntuvia. Muisteluilla saadaan elämänkuviot täyttymään ja loogisiksi. Päähenkilöllä on yksi ystävä opiskeluajoilta. Tämä Reva on aivan toisesta maailmasta, hän palvoo ja vihaa.

Tohtori se vasta outo on: ”Tohtorin kasvot olivat kuin verikoiralla, poimuille valahtaneet, ja kuoppiinsa vajonneet silmät kätkeytyivät erittäin pienten silmälasien taakse, joissa oli pullonpohjalinssit.

Mutta reseptejä tohtori kirjoittaa ahkerasti. Ne aiheuttavat unissakävelyä, unissapuhumista, unichattailua, unissasyömistä. Infermiterol on kaikista paras. Se suorastaan ryöstää päiviä elämästä: ”Ikäänkuin olisin vain räpäyttänyt silmiäni ja heräsin Long Islandin junasta farkuissa ja vanhoissa lenkkareissa, ylläni pitkä valkea turkki ja päässäni soi Tootsien tunnussävel.”

Hän päätää ottaa kolmen kuukauden unen, jonka jälkeen voisi herätä uudestisyntyneenä ja aloittaa uuden elämän: ”Tavoitteena puhdistaa mieli, kirkastaa ajattelua, virkistää ja uudistaa aivojen, silmien, hermojärjestelmän ja sydämen solut.” Ja se tapahtuu, mutta kuinka, jätän kertomatta.

Tekisi mieli kirjata tähän koko horrostarina ja erityisesti kirjan yllättävä loppu. Siinä menisi kuitenkin tarinan lumo. Siis vain suosittelen.