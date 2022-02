Pääkirjoitus: Humanitaarinen apu on nyt tärkeää sodan keskellä oleville – Himangan kynttilämielenilmaus on hyvä esimerkki solidaarisuudesta

Ulkoministeri Pekka Haavisto kuvaili lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa Ukrainan tilanne sanomalla, että humanitaarinen katastrofi on lähellä. "Milloin elintarvikkeet loppuvat, milloin vesi ja lääkintä loppuu. Olemme kuulleet uutisia, että väestösuojiin on jonotettu. Tilanne on tietysti siviilien kannalta karmea."

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan torstaiaamuna ja maailma seuraa kauhuissaan tapahtumia. Venäjä on hylännyt kaikki neuvottelutarjoukset ja diplomaattiset yritykset ennen ja jälkeen sotilasoperaatiota. Pakotteiden vaikutus tullaan näkemään. Sotaa pakenevat tai siltä piiloutuvat ihmiset ovat pieniä lapsia, vanhuksia, perheitä. Ulkoministerin arvio kuvaa valitettavan hyvin tilannetta.

Ihmiset ympäri maailman tuntevat myötätuntoa ukrainalaisia kohtaan. Ukrainan lippu näkyy sosiaalisessa mediassa jaetuissa päivityksissä ja tuki välittynee nykyajan viestinnän keinoin ukrainalaisille. Yritykset ovat tehneet sponsorointipäätöksiä ja monenlaista solidaarisuutta osoitetaan.

Suuret määrät ukrainalaisia pyrkii pois maasta tiettävästi lähinnä Puolaan ja lähimaihin, mutta muuallekin. Useat maat valmistautuvat vastaanottamaan pakolaisia. Tähän joukkoon kuuluu myös Suomi, joka valmistelee omia toimiaan. Sisäministeri Krista Mikkonen on todennut medialle, että Suomi seuraavan tilannetta tarkasti ja on valmistautunut suuriinkin pakolaismääriin. YK:n tietojen mukaan 120 000 ihmistä on paennut.

Apua tarvitaan myös heille, jotka jäävät Ukrainaan tai eivät pääse pois vaikka haluaisivat. Myös matkalla olevat ovat monenlaisen avun tarpeessa. Pelkkä myötätunto ei riitä, kun tarvitaan ruokaa, vettä, lämpöä ja turvallisuutta. Kukaan vähänkään normaali ihminen ei voi olla surematta nähdessään kuvissa kodeistaan pakenevia lapsia ja hyvästijättöjä.

Avustusjärjestöt ja muutkin yhteisöt ovat lähteneet nopeasti liikkeelle. Suomen Punainen Risti on aloittanut hätäapukeräyksen Ukrainan sodan uhrien auttamiseen. Käytännössä keräys näkyy eri puolilla maata, myös pohjalaismaakunnissa. SPR:n vapaaehtoiset ovat kaduilla ja kauppojen eteisissä keräyslippaiden kanssa.

SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen kertoo, että varat ohjataan suoraan tavallisille hätää kärsiville ihmisille. SPR valmistautuu auttamaan myös pakolaisia Ukrainan lähimaissa. SPR:n Kokkolan paikallisosaston puheenjohtaja Keijo Wallin uskoo keräyksen vetoavan ihmisiin.

Ukrainaan virtaa apua myös muista kansainvälistä avustustyötä tekevistä järjestöistä. Muun muassa Kirkon ulkomaanapu on kertonut mittavista avustustoimista. Unicef on yksi liikkeelle lähteneistä järjestöistä myös paikallisesti. Kokkolan Unicef muistuttaa lasten ja perheiden tarvitsevan vettä, lääkkeitä ja rokotteita.

Nyt myös kauppakamarit ovat Ukrainan suurlähetystön pyynnöstä lähestyneet jäsenyrityksiään humanitaarisen avun saamiseksi Ukrainaan. Pohjanmaan kauppakamari lähestyi jäsenyrityksiään asiassa perjantai-iltana ja on selvää, että pyyntöön tartutaan (KP 26.2.).

Humanitaarinen apu ei ehkä sotaa ratkaise, mutta se auttaa tavallisia siviilejä selviytymään paremmin kuin ilman apua. Halu auttaa kertoo jotain hyvää ihmisistä. Itsekkyyden aikakaudellakin kääntyy katse muuhun kuin omaan parhaaseen.

Hyvänä osoituksena ovat myös paikalliset mielenilmaukset kuten yhtenä esimerkkinä Himangan kynttilämielenilmaus tänään sunnuntaina. Kaustisella tukea ilmaistiin torstaina.

