The Rasmus voitti bändienergialla UMK-finaalin ja lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin – "Valmistaudutaan siihen kuin kuumatkaan"

Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalin voittanut The Rasmus lähtee edustamaan Suomea seuraaviin Euroviisuihin Italiaan. Bändi oli silminnähden innoissaan päästessään edustamaan Suomea Euroviisuihin.

– Olemme otettuja siitä kunniasta, ja tulemme tekemään sikana töitä ja tulemme soittamaan niin hyvin. Valmistaudutaan siihen kuin kuumatkaan, laulaja Lauri Ylönen kertoi voiton jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä kertoi ennen finaalia luottavansa kilpailussa bändienergiaan. Ylönen kertoi, että UMK:hon oli valmistauduttu kuusi kuukautta ja show'n eteen oli tehty paljon töitä.

– Se on hirveä lataus, mikä kasvaa. Sitten kun pääsee lavalle, niin se soittamisen riemu oli jotain, Ylönen summasi esiintymisen tunteita.

– Me ollaan treenattu 3 000 keikkaa vain tätä tilaisuutta varten, rumpali Aki Hakala lisäsi nauraen.

The Rasmuksen edustuskappale Jezebel on kappale vahvoille ja itsenäisille naisille. Jezebel-hahmo nousi show'ssa eloon animaatiolla, joka esiintyi kokeneen rockbändin mukana lavalla.

Voitto tuli 310 pisteellä

UMK:n voittaja valittiin yleisöäänien ja kansainvälisen raadin antamien pisteiden perusteella. The Rasmus sai eniten ääniä sekä yleisöltä että raadeilta. Yleisöäänien painotus lopputulokseen oli 75 prosenttia ja raatipisteiden painotus 25 prosenttia.

The Rasmuksen pistepotti oli yhteensä 310 pistettä, toiseksi tuli Cyan Kicks 221 pisteellä ja kolmanneksi Bess 204 pisteellä. Kaikki kolme olivat ennakkosuosikkien joukossa sekä vedonlyöjien veikkauksissa kolmen parhaan joukossa, tosin The Rasmus ylivoimaisena ykkösenä.

Bändin mukaan se ei kuitenkaan tuudittautunut ennakkosuosikin asemaan. Kukaan jäsenistä ei ollut varma voitosta, ja jännitys hipoi katossa.

– Vedonlyöntihommat perustuu ihan eri asioihin kuin mitä kansalaiset äänestää. Ne biisit, mitä Suomi haluaa kuunnella, tai ne artistit ja yhtyeet, voivat olla täysin erit kuin mitä raadit ja vedonlyöntitoimistot sanoo, The Rasmuksen uusi kitaristi Emppu Suhonen totesi.

Bändi kehui vuolaasti myös kanssakilpailijoitaan. Basisti Eero Heinonen kertoo, että oli varma monien muiden voittavan heidät.

Turun Logomossa järjestetyssä UMK-finaalissa kilpailivat ennakkosuosikkien lisäksi Isaac Sene, Olivera, Younghearted ja Tommi Läntinen.

Viime vuonna bändi oli vielä hajoamassa

The Rasmusta on pyydetty jo vuosia lähtemään Euroviisuihin niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella, bändi on kertonut. Viime vuonna rock-musiikki vei viisut, kun Italian edustaja Måneskin voitti Euroviisut. Hakalan mukaan The Rasmuksella on kuitenkin oma soundinsa.

– Samaan aikaan on hienoa, että rock-musiikki ja bändit ovat olleet nousussa Euroviisuissa, Suhonen sanoi.

The Rasmus esiintyi UMK:ssa ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla Tiktakista tunnettu Suhonen riveissään. Ylönen kertoi, että viime vuonna bändi oli vielä hajoamassa. Kyseessä on hänen mukaansa heidän elämäntyönsä.

– Meillä ei ole vuosiin ollut mitään valloitettavaa. Nyt kun Emppu tuli meidän jengiin, niin tämä oli täydellinen ajoitus. Meillä on nyt uusi alku bändille melkein 30 vuoden duunin jälkeen, niin tämä tuntuu uskomattomalta, Ylönen sanoi.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Italian Torinossa. Semifinaalit järjestetään kahtena päivänä, 10. ja 12. toukokuuta, ja Suomi kilpailee jälkimmäisessä semifinaalissa. Semifinaalien 35 maasta 20 pääsee yleisöäänien perusteella finaaliin, joka kilpaillaan 14. toukokuuta.

Yle kertoi perjantaina, ettei se lähetä edustajaa Euroviisuihin, jos Venäjä osallistuu kilpailuun. Asiasta teki vetoomuksen myös muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Myöhemmin Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti, että Venäjä ei osallistu tänä vuonna Euroviisuihin Ukrainan tilanteen vuoksi. Unionin mukaan päätös tehtiin kilpailun sääntöihin, EBU:n arvoihin ja sen jäsenyleisradioiden näkemyksiin perustuen.

Ukrainan sota on ollut myös The Rasmuksen mielessä.

– Niin kuin katastrofin aikana yleensä tehdään, niin silloin kannattaa tehdä se oma juttu niin hyvin kuin osaa ja laittaa siihen koko sydän mukaan, ja silloin maailmasta saattaa tulla hieman parempi paikka, Heinonen kertoi ennen finaalia.

