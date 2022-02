Pääkirjoitus: Suomen johdon tehtävänä on päättää Natosta, mutta vauhdikkaammin – Mikä on järkevä tapa kysyä asiaa kansalaisilta, kun vaikuttamisyrityksiä on vaikka muille jakaa?

Nato-keskustelu käy Suomessa kuumempana kuin koskaan. Venäjän toimet ja kansainvälinen turvallisuustilanne herättävät huolta ja antavat aiheen kyseenalaistaa totuttuja ajatuksia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut monet tahot arvioimaan, olisiko sittenkin aika keskustella vakavasti jäsenyydestä. (Keskipohjanmaan pääkirjoituksessa otettiin kantaa Nato-keskusteluun edellisen kerran viime keskiviikkona 23.2. ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.)

Kansalaisaloite, jossa vaaditaan Suomen Nato-jäsenyydestä järjestettävää neuvoa-antavaa kansanäänestystä, ylitti viikonlopun aikana 50 000 allekirjoituksen rajan. Aloiteen esittelyssa todetaan, että "katsomme, että jäsenyys Natossa vahvistaisi nykytilan juridisesti sitovasti ja edistäisi merkittävästi Suomen kykyä puolustautua ulkoisia uhkia vastaan”.

Kansanäänestys on yksi asia ja vakava eteneminen Nato-jäsenyyden edistämisessä toinen. Suomessa on pidetty laajasti tärkeänä sitä, että kansalaisten ääntä kuullaan. Nykyisessä tilanteessa voi arvioida vakavasti sitäkin, olisiko tämä oikea tie ja kenen ääni mielipidetiedustelussa kuuluisi informaatiovaikuttamisen aikakaudella. On tietysti välttämätöntä, että Nato-päätökselle on kansalaisten tuki tavalla tai toisella, mutta mitkä voimat tulokseen vaikuttavat.

Ex-puolustusministeri Jussi Niinistö, joka on nykyään Kannuksen kaupunginjohtaja, otti Nato-jäsenyyteen selkeän kannan Keskipohjanmaan haastattelussa.

Nato-optio on kirjattu ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon, joka on toistaiseksi Suomen linja. Puolueet ovat hyvin varovaisia ja maltillisia kannanotoissaan, mutta keskustelun on jossakin vaiheessa edettävä. Nato-keskustelussa odotetaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön näkemyksiä. Niinistö muistutti torstaina Venäjän hyökkäyksen alettua, ettei sotilasliiton mahdollinen jäsenyys olisi pikainen ratkaisu ja että se tarvitsisi toteutuakseen laajan tuen suomalaisilta ja puolueilta.

Tasavallan presidentti osallistui perjantaina Naton kokoukseen. Suomi ja Ruotsi osallistuivat siihen vahvistetun kumppanuuden maina. Sinänsä ei ole mitenkään tavatonta, että Suomi ja Ruotsi ovat mukana Nato-tapaamisissa.

Vaikka Nato-keskustelua käytäisiin hillitysti ulko-ja turvallisuuspoliittisen johdon signaaleita odottaen, jossain vaiheessa puolueiden sisäiset keskustelut alkavat voimistua ulospäinkin. Eduskunta, Suomen hallitus ja tasavallan presidentti ovat vastuullisten päätösten äärellä.

Nato-päätöksiä tarvitaan ja vaikea nähdä, miksi nyt pitäisi hidastella. Nato tuo turvatakuut ja turvatakuiden neuvotteleminen prosessin ajaksikin olisi järkevää.

