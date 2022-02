Koronavirustartuntojen määrä jatkuu korkeana ja on jopa hieman noussut Soiten alueella. Viime viikon aikana todettiin yhteensä 788 uutta tartuntaa testauksessa, mikä on 138 tartuntaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla 1 749 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 44,5 prosenttia.

Kaikki tartunnat eivät tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kahdeksan koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita.

Kotitestausta suositellaan ensisijaisena menetelmänä koronavirustartunnan selvittämiseen. Positiivinen kotitestitulos tulee varmentaa terveydenhuollossa, mikäli tarvitsee A-todistuksen työnantajalle tartuntatautipäivärahaa varten.

Sairausvakuutuslain muuttumisen myötä A-todistusta varten tulee olla yhteydessä omaan työterveyteen tai terveyskeskukseen. Soiten infektioiden torjuntayksikkö ei kirjoita enää A-todistuksia.

Positiivisen kotitestin perusteella oma työterveys tai terveyskeskus voi kirjoittaa viiden vuorokauden sairaslomatodistuksen yhteydenotolla. Laki on voimassa tämän viikon alusta kesäkuun loppuun.

Soiten koronasivustolta löytyy ajantasaiset ohjeet kotihoitoon ja sairastukseen, jos epäilet tartuntaa.

Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää.

– Suosittelemme toistamaan kotitestin uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat, Soiten tiedotteessa neuvotaan.

FAKTA Koronatunnusluvut 28.2.2022 Tartuntoja viime viikolla: 788 (viikko sitten 650) Sairaalahoidossa: 8 koronaviruspotilasta Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 1 438 (viikko sitten 1 244) Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 1 858 (viikko sitten 1 607). Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 13 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue.

Jos olet saanut positiivisen tuloksen kotitestistä ja olet perusterve, sinulla on lieviä hengitystieoireita ja yleisvointisi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin.

Mikäli koronatesti on positiivinen, tulee jäädä kotieristykseen. Kotona sairastavan eristysaika on viisi vuorokautta näytteenottopäivämäärästä laskien rokotesuojasta riippumatta. Näytteenottopäivää ei lasketa. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.

Koronarokotusten ottaminen on erityisen tärkeää nyt, kun tehokkaasti leviävää omikronia esiintyy alueella. Rokote suojaa etenkin koronaviruksen vakavalta tautimuodolta.

Tartuntariskin minimoimiseksi on edelleen tärkeää myös noudattaa koronaviruksen hygieniasuosituksia eli pestä kädet, käyttää kasvomaskia ja pitää turvaväliä.

Koronarokotukset etenevät Soiten alueella. Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Kolmansia rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Kolmansia rokotusannoksia annetaan kaikille 18–59-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään neljä kuukautta. Kolmansia rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Neljänsiä rokotuksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi. Lisäksi Soite järjestää 5–11-vuotiaille lapsille ajanvarauksettoman walk-in-rokotusillan Soiten lastensairaalassa tiistaina 8. maaliskuuta kello 16–19. 5-11-vuotiaat tarvitsevat molempien vanhempien suostumuksen tullessaan rokotukseen.

Ensimmäisiä rokoteannoksia jaetaan edelleen.

– Koronavirus ei ole häviämässä. Jatkossa taudilta on hyvin vaikea välttyä. Koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna, Soiten tiedotteessa sanotaan.

Koronarokotusmittari on myös päivitetty. Yhteensä Soiten alueen yli 18-vuotiaasta väestöstä on rokotettu ensimmäisellä annoksella 90,5 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 88,2 prosenttia alueen yli 18-vuotiaista ja kolmannen annoksen on saanut jo 64,5 prosenttia alueen yli 18-vuotiaista.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk-in-rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivien aikataulut ja lisätietoja löytyy Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/.