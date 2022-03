Pohjanmaan koronatilanne on vakava. Tartuntoja on edelleen paljon ja tautitilanne näkyy kouluissa, päiväkodeissa sekä monilla työpaikoilla.

Hiihtolomaviikon alussa Pohjanmaalla on sairaalahoidossa yhteensä 27 potilasta, joista 13 perusterveydenhuollon hoito-osastoilla, 13 erikoissairaanhoidon hoito-osastoilla ja yksi saa hoitoa teho- ja valvontaosastolla.

Runsas koronatartuntojen määrä vaikuttaa Pohjanmaan koti- ja asumispalveluihin. Sairastuneiden joukossa on paljon myös ikäihmisiä, jotka käyttävät Pohjanmaan hyvinvointialueen tukipalveluita. Myös koti- ja asumispalveluiden henkilöstössä on sairaus- ja karanteenipoissaoloja, jotka vaikeuttavat palveluiden järjestämistä. Vaikutukset ovat yksikkökohtaisia. Tautitilanteen vuoksi työjärjestyksiin on voinut tulla muutoksia, jotka vaikuttavat asiakaskäyntien aikatauluun.

– Henkilöstömme tekee parhaansa asiakkaiden ja asukkaiden hyväksi vaikeassa tilanteessa. Henkilöstöstä on nyt pulaa, joten keskitymme olennaisimpiin hoiva- ja hoitotehtäviin, kun käymme kotikäynneillä asiakkaiden luona, koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk sanoo.

Myös asumispalveluissa on jouduttu poikkeamaan normaalista toiminnasta, mikäli koronatartuntoja on todettu joko asukkaissa tai henkilöstössä.

Koronan aiheuttamat haasteet vaihtelevat suuresti päivästä toiseen ja siinä on alueellisia eroja. Koti- ja asumispalveluiden yksiköissä on käytössä vahvat suojauskäytänteet, joilla pyritään ehkäisemään koronatartuntoja.

– Pahoitelemme tilannetta ja toivomme, että tautitilanne pian helpottuu. Henkilöstömme tekee kaikkensa, että asiakkaat saavat palvelunsa parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo kotiin vietävien palveluiden ylihoitaja Paula Olin.

Pohjanmaa on edelleen leviämisaluetta. Alueen ilmaantuvuusluku on noussut 2 411:sta 3 080:een. Kuolemantapauksia on ei ole tullut parin viikon aikana lisää. Niitä on kaikkiaan 31.

Kolme rokoteannosta yli 18-vuotiaista on saanut 59 prosenttia väestöstä ja kaksi vajaat 88 prosenttia. Yhden rokotteen on saanut 90 prosenttia väestöstä.

Alaikäisistä kolme annosta on saanut puoli prosenttia, kaksi annosta reilut 26 prosenttia ja yhden annoksen on saanut 35,4 prosenttia nuorista ja lapsista.