Pääkirjoitus: Nato-ratkaisu on tehtävä, mutta hyvässä yhteisymmärryksessä – Turvallisuusympäristö on muuttunut eikä silmiä voi ummistaa

Valitettavasti tarvittiin Ukrainan sota, että Suomen Nato-jäsenyyskeskustelu lähti oikeasti käyntiin. Keskipohjanmaa kiirehti Nato-keskustelun edistämistä sunnuntai-iltana verkossa ja maanantain lehdessä julkaistussa pääkirjoituksessa.

Venäjän uhka on ollut ilmassa jo kuukausia ennen hyökkäystä. Suomenkin turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime torstaina. Samalla ovat muuttuneet Suomen suhteet Venäjään. Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin toimet ovat järkyttäneet suomalaisten lisäksi Suomen valtionjohtoa.

Monet poliitikot ovat tuoneet voimistuneita Nato-kantojaan esiin tai antaneet ainakin mahdollisuuden keskustelulle. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) Nato-puhe on muuttunut tai ainakin lieventynyt vaikkapa alkuvuodesta tai jopa viime viikosta, vaikkei häntä varsinaisesti Nato-intoilijaksi voi vieläkään kutsua. Monet kansanedustajat vielä pidättelevät näkemyksiään odottaen oman puolueensa kantoja. Harvinaisen maltillisesti odotetaan yhteisiä linjauksia.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön haastattelu A-Studiossa maanantaina ei varsinaisesti selventänyt presidentin näkemyksiä liittoutumisesta. Hän korosti sitä, että päättäjien tulisi kantaa vastuunsa, jos he ajavat Suomen Natoon. Tasavallan presidentin huolta Venäjän reaktioista, jos Suomi liittyisi Natoon, kannattaa toki kuunnella. Kryptinen puhe ei kuitenkaan lievennä kansalaisten huolta vaikka presidenttiä onkin totuttu kuuntelemaan järjen äänenä.

Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa Natoon liittymistä. Näkemykset ovat muuttuneet erittäin nopeasti. Suomalaiset ovat nyt historiallisen Nato-myönteisiä, ja suunta todennäköisesti voimistuu. Myös Ruotsissa on tuoreen selvityksen mukaan menossa sama trendi. Tyypillisesti on arvioitu, että Suomi ja Ruotsi hakevat jäsenyyttä yhtä aikaa.

Mielenkiintoista Ylen maanantaina julkaisemassa selvityksessä on sekin, että suurempi osa vastaajista vastustaa kansanäänestystä kuin kannattaa. On ymmärrettävää kansalaisten haluavan vastuun heille, joille vastuu kuuluu. Joka tapauksessa kansanäänestystä vaativaan kansalaisaloitteeseen oli sunnuntai-iltapäivään mennessä laittanut nimensä vajaat 64 000 ihmistä. Se tarkoittaa, että asia on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Presidentti Sauli Niinistö on rauhoitellut puolustusliittoon menoa, mutta painetta alkaa jo olla. Kun puhutaan Nato-jäsenyydestä on helppo nähdä, että niin ison muutoksen taakse tarvitaan suomalaisten enemmistö ja laaja yksituumaisuus eduskunnassa. Yhtenäinen Suomi luo osaltaan turvallisuutta ja vakautta.

Nato-jäsenyydestäkään ei ole syytä tehdä riidan aihetta vaan seuraava looginen askel Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vaikka kansalaisten näkemykseen varmasti vaikuttaa Ukrainan sota, on valtionjohdon nähtävä ratkaisu tätä traagista sotaa laajemmin. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut pysyvästi. Niin myös suomalaisten turvallisuudentunne.

Suomen korkeimman johdon pitää johtaa turvallisuuspoliittista keskustelua yhdessä eduskunnan kanssa ja kansalaisten tuella. Suomalaiset ovat ilmaisseet näkemyksensä, joten päättäjillä on myös selkänojaa ottaa seuraavat askeleet. Suomen on päätettävä Nato-jäsenyydestä mahdollisimman pian ja mahdollisimman hyvässä konsensuksessa.

Sanotaan se nyt ihan selvästi: Nato-jäsenyys on Suomen tie.

