Presidentti Volodymyr Zelenskyistä kasvoi Ukrainan sankari sodan alettua

Helsinki

Venäjän presidentille Vladimir Putinille Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kohde numero yksi, "narkomaani ja uusnatsi", joka tulee eliminoida tai ainakin syöstä vallasta Ukrainassa.

Valtaosalle ukrainalaisista 44-vuotias Zelenskyi on nyt sankari ja vastarinnan kasvot, mies joka ei käyttänyt Yhdysvaltojen tarjoamaa tilaisuutta paeta maasta vaan jäi Ukrainaan pitämään joukkojensa taistelutahtoa korkealla.

– Taistelu on täällä. En tarvitse kyytiä, tarvitsen ammuksia, Ukrainan Britannian suurlähetystö sanoi Zelenskyin vastanneen lauantaina, kun Yhdysvallat oli tarjoutunut viemään hänet turvaan.

Länsimaiden tiedustelutietojen mukaan Zelenskyi on Venäjän joukkojen tappolistalla numero yksi ja hänen perheensä numero kaksiBBC uutisoi.

Silti Zelenskyi jäi maahan, kun Venäjä hyökkäsi viime torstaina Ukrainaan monesta suunnasta Putinin julistettua Donetskin ja Luhanskin separatistitasavallat itsenäisiksi Itä-Ukrainassa.

"Rehellinen ja rohkea ihminen"

Sodan alkamisen jälkeen Ukraina ja koko maailma on seurannut pyöreäkasvoisen Zelenskyin julkaisemia videotervehdyksiä Kiovasta sosiaalisessa mediassa.

Zelenskyi on vannonut pysyvänsä Ukrainassa ja puolustavansa Ukrainan itsenäisyyttä ja omaa päätösvaltaa itseään koskevissa asioissa, kuten Ukrainan mahdollisesta jäsenyydestä sotilasliitto Natossa.

– Totuus on meidän aseemme. Totuus on, että tämä on meidän ja lastemme maa ja me puolustamme tätä kaikkea, hän sanoi lauantaina Twitterissä julkaisemallaan videolla sen jälkeen, kun internetissä oli liikkunut vääriä tietoja Ukrainan antautumisesta.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes sanoo, että juuri päätös jäädä Ukrainaan oli symbolisesti tärkeä ukrainalaisten taistelutahdon ylläpitämiseksi.

– Zelenskyi on hengenvaarassa. Joka kerta, kun hän astuu ulos tekemään videota, hänet voidaan ampua. Silti Zelenskyi ei lähtenyt Kiovasta ja osoitti siten olevansa rehellinen ja rohkea. Hän on näyttänyt esimerkkiä vankkumattomuudellaan, vaikka ihmiset olivat epäilleet hänen kykyään puolustautua Venäjää vastaan, Moshes sanoi STT:lle.

Tärkein vaalikampanja oli TV-sarja

Zelenskyi syntyi ja vietti lapsuutensa Kryvyi Rihin teollisuuskaupungissa. Juutalaisessa, venäjänkielisessä perheessä kasvanut Zelenskyi puhuu sujuvaa ukrainaa ja myös englantia.

Ennen presidenttiyttään hän oli rääväsuinen koomikko, joka hauskuutti kansaa vahingossa presidentiksi päätyneen opettajan roolissa. Suositussa komediasarjassa Zelenskyin roolihahmosta tulee presidentti sattumalta, kun hänen oppilaansa julkaisevat opettajansa korruptionvastaisen puheen internetissä. Zelenskyi on esiintynyt myös useissa elokuvissa, ja hänellä oli menestynyt tuotantoyhtiö.

Vaikka Zelenskyi ei juuri ole tehnyt alan töitä, hän on koulutukseltaan juristi. Hakuteos Britannican mukaan hän aloitti teatteriharrastuksen opiskellessaan Kyiv National Economic University -yliopistolla ja harrastus vei lopulta mukanaan.

Kun Zelenskyi oli ehdolla presidentiksi vuonna 2019, hän ei juuri kampanjoinut – Moshesin mukaan hänen ei tarvinnut.

– Hän esitti presidenttiä televisiosarjassa kaksi vuotta ennen presidentiksi tulemista, ja voi sanoa, että se oli hänen kampanjansa. Sarja esitti Ukrainan koomisessa, mutta myös totuudenmukaisessa valossa, Moshes sanoi.

Kokemattomuudestaan huolimatta Zelenskyi voitti vaalit yli 70 prosentilla äänistä vaalien toisella kierroksella.

– Hän voitti vaalit, koska hänellä oli kansanmiehen imago. Lisäksi hänen vastapuolensa Petro Poroshenko oli hyvin epäsuosittu. Zelenskyi oli puhdas ja tuore kasvo, eikä hän ollut ryvettynyt politiikassa, Moshes sanoi.

Kannatus alhaalla ennen sotaa

Valintansa jälkeenkin Zelenskyi jotakuinkin säilytti puhtaan maineensa, mutta hänen kannatuksensa laski, ja joitain hänen lähipiiriinsä kuuluvia pidettiin korruptoituneina. Moshesin mukaan Zelenskyin kannatus oli vain noin 20–25 prosenttia juuri ennen sodan puhkeamista.

– Kansallismielisten ukrainalaisten mielestä hän ei ollut tarpeeksi isänmaallinen, ja venäläismieliset taas ajattelivat, että hän ei teekään myönnytyksiä Venäjälle, kuten he olivat odottaneet, Moshes kuvaili.

Zelenskyin yritykset neuvotella Venäjän kanssa ratkaisua Ukrainan itäosien konfliktiin eivät tuottaneet tulosta. Venäjän uhitellessa Zelenskyi ei pitkään aikaan tuntunut ottavan uhkaa tarpeeksi vakavasti, Moshes sanoi.

– Häntä arvosteltiin epäpätevien ihmisten tuomisesta hallitukseen. Jotkut arvostelivat häntä siitä, ettei hän ollut tarpeeksi kova Venäjälle. Ja vaikka häntä itseään pidettiin puhtaana, joitakin hänen lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä pidettiin korruptoituneina, Moshes kertoi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan arvostelijat vertasivat Zelenskyitä Ukrainassa Italian Silvio Berlusconiin sekä silloiseen Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin, eikä hän vakuuttanut maailmallakaan. Zelenskyi puhui hyvin suorasukaisesti, sanojaan juuri punnitsematta, eikä hänellä näyttänyt olevan diplomaattisia taitoja.

– Mielestäni kansainvälisillä kumppaneillamme on ollut vaikeaa hänen kanssaan. (Zelenskyi) ei ole heidän tasollaan, kuvaili ukrainalainen politiikan asiantuntija Mykola Davydyuk AFP:lle helmikuussa.

Zelenskyi jää historiaan

Nyt Zelenskyin suosio näyttää kasvaneen sekä kotimaassa että maailmalla. Mielipidekyselyn mukaan yli 90 prosenttia ukrainalaisista kannattaa hänen toimiaan Venäjän hyökkäyksen aikana.

Merkeistä päätellen Venäjän hyökkäys ei ole edennyt odotetulla tavalla, eikä Venäjä ollut tiistaihin mennessä saanut haltuunsa Kiovaa.

Zelenskyin vetoomukset auttaa Ukrainaa, ukrainalaisten osoittama taistelutahto sekä laajat mielenosoitukset Venäjän toimia vastaan monissa maissa ovat auttaneet keräämään ennennäkemätöntä tukea maailmalta.

EU ja muut länsimaat ovat asettaneet Venäjälle suuren joukon pakotteita, jotka muun muassa sulkevat EU:n ilmatilan venäläisiltä koneilta sekä estävät maan suurimpien pankkien varainhankinnan länsimaista.

Lisäksi Zelenskyi on kertonut Twitterissä keskustelleensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa muun muassa Ukrainan EU-jäsenyydestä. Ukrainan parlamentti kertoi maanantaina, että maa on hakemut EU-jäsenyyttä ja Zelenskyi on allekirjoittanut jäsenhakemuksen.

– Mitä tahansa seuraavaksi tapahtuukaan, Zelenskyi jää historiaan Ukrainassa, Moshes sanoi.