Kino-Keskipohjanmaan vieraana on Ilja Rautsi, kotimaisen ensi-iltaelokuvan Pahanhautoja käsikirjoittaja. Rautsi kertoo ulkomaisilta festivaaleilta vauhtia saaneen kauhudraaman luomisprosessista.

Pahanhautoja. Ohjaus Hanna Bergholm. Käsikirjoitus Ilja Rautsi. Kuvaus Jarkko T. Laine. Pääosissa Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Reino Nordin. 91 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen.

★★★★

Äiti (Sophia Heikkilä) pitää siloteltua, hymynaamaista videoblogia perheestään. Hän elää tyttären (Siiri Solalinna) kautta ja välittää tälle vääristyneet kilpailuihanteensa. Tinjan pitäisi nousta huipulle voimistelijana. Ilman onnistumista ei tule äidin hyväksyntää. Vastuusta vetäytyvä isä (Jani Volanen) ja pikkuveli (Oiva Ollila) jäävät perheessä statisteiksi kuvan laidoille.

Mainosmainen pinta on niin virheetöntä ja rikkumatonta, ettei ilma pääse sisään. Someonnen aurinko on keinovaloa. Paineiden keskellä Tinja löytää jotain omaa linnunkaltaisesta hirviöstä, jonka hautoo munasta, ottaa suojatikseen ja piilottaa huoneeseensa. Pahanilmanlintu on villi ja vaarallinen, mutta Tinja näyttää kesyttävän sen.

Pahanhautoja on kauhuelokuvan keinoin kerrottu perhedraama. ANDREJS STROKINS/SILVA MYSTERIUM

Hirviö on herkkä tytön mielentiloille ja reagoi niihin, varsinkin kun naapurintytöstä tulee kilpailija voimistelukisoihin. Tai kun uusperheen vauva uhkaa tytön paikkaa äidin sydämessä.

Tinjan murrosikä lähestyy. Kuukautisiin viitataan silti vain ohimennen. Pojista tai ihastuksista ei tarinassa puhuta. Pahanhautoja luottaa siihen, että varhaisteinin maailmassa on kylliksi aineksia muutenkin.

Modernin kauhuklassikon Ystävät hämärän jälkeen (2008/2010) pikkuvampyyri saattoi olla koulukiusatun lapsen mielikuvitusystävä. Ehkä Pahanhautojan lintumonsteri on Tinjan lohturiepu? Tässäkään filmissä ei katsojaa päästetä näin helpolla. Kirjailija E.M. Forster esitti ajatuksen, että elääkseen täydesti ihmisen pitäisi löytää yhteys sivistyneen arkiminän ja sisäisen pedon välillä.

Pahanhautoja näyttää, ettei 12-vuotias Tinja-tyttö olekaan hirviö-Allin vastakohta. Molempia puolia tarvitaan. Ohjaaja Hanna Bergholm ja käsikirjoittaja Ilja Rautsi kaihtavat yksinkertaisia selityksiä. Tulkinta jää katsojalle.

Pahanhautoja kutsuu yleisön yhteiseen kuvitteluleikkiin. En muista nähneeni kotimaisella valkokankaalla Pahanhautojan kaltaista, ainakaan näin pyrkimyksissään onnistunutta elokuvaa. Se vihjaa moneen kuuluun edeltäjään, mutta innoittavassa, ei matkitussa mielessä.

Lintuhirviö lapsen kaverina on kuin E.T. (1982) pahana versiona. Carrie (1980) tuntuu rinnakkaisteokselta vaikean äitisuhteen ja sen väkivaltaisen murtamisen kuvissa. Lasten maailma, nukkekodin ilmapiiri lavastuksessa, oudot perspektiivit sekä perheasetelman pahvikuvamaisuus toivat ajatuksiin myös Bernard Rosen vähemmän tunnetun, mutta hienon painajaisfilmin Paperhouse (1988).

Maailmalla on puhuttu ”ylevöitetystä kauhusta”. Hanna Bergholmin ensimmäinen pitkä elokuva, ulkomaillakin hyvän vastaanoton saanut Pahanhautoja, voisi olla kotimainen vastine sellaisille filmeille kuin It Follows (2014), The Witch (2015), Get Out (2017), Hereditary – pahan perintö (2018) ja Midsommar – loputon yö (2019).

Vaikka ”elevated horror” on kyseenalainen termi, Pahanhautojassa ja sen sisarteoksissa on enemmän syvyyttä ja merkitystä kuin vaikkapa Scream-sarjan tapaisessa kauhuviihteessä.

Kokenut kuvaaja Jarkko T. Laine toteuttaa ohjaajan ja käsikirjoittajan ideat latautuneina kuvina. Yksittäiset näyt jäävät vaivaamaan. Seksiarvet äidin reisissä sekä tytön ja hirviön muodonmuutos istuttavat mieleen omat taka-ajatuksensa. Henry Fuselin Painajais-maalauksen (1781) sänkydemoni on vain eräs tulkinnan avain. Alitajuntaa ja seksuaalisuutta ilmentävää Fuselia on aiemmin käytetty elokuvien kauhuelementtinä Penda’s Fenissä (1974) ja Gothicissa (1986).

Pandemiavuosina eräät parhaista filmihahmoista ovat syntyneet nukkemestarien käsistä. Annette-musikaalin nimihenkilö on nukkevauva. Pahanhautojan animatroniikalla ohjattu nukke on Alli, lintu ja hirviö.

Siiri Solalinnan lintumainen tyttö ilmentää Tinjan täydellisen ulkokuoren alta purkautuvaa hätää. Kaksoisroolissa nuorella esittäjällä on myös Manaajan (1973) Linda Blairin pitelemätöntä hurjuutta. Jussi-ehdokkuus olisi paikallaan.

Hanna Bergholmin ohjauksessa ensikertalainen Siiri Solalinna tekee suurenmoisen kaksoisroolin. ANDREJS STROKINS/SILVA MYSTERIUM

Mainittava on myös Reino Nordinin remonttireiska, josta sukeutuu tytön tuki ja turva, hetkeksi.

Ensielokuvassa on kauneuspilkkujakin. Kaikki kohtaukset eivät ole loppuun asti hiottuja, joten ne erottuvat vahvasta kokonaisuudesta. Joskus näyttelijät tuodaan kohtauksiin jäykästi.

Pahanhautojan tietoisen keinotekoinen maailma laittaa katsojan arvuuttelemaan, mikä osa vieraannuttavasta ja epäluontevasta on tarkoituksellista, mikä ei.

K16 on paikallaan. Pahanhautojassa ei ole ikärajakumppani Screamin yletöntä väkivaltaa. Silti se tarjoaa psykologista jännitystä ja hätkähdyttäviä kuvashokkeja, joista ei verta eikä suolenpätkiäkään puutu.