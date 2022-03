Lukijan mielipide: Nivalan Harrasteakatemialla on tarjota palveluja

Nivalan Harrasteakatemian toimintaa on ollut tarjolla Nivalan lukion sekä JEDU-Nivalan opiskelijoille jo pian neljän lukuvuoden ajan. Akatemiatoiminnan tavoitteena on auttaa nuorta yhdistämän opinnot ja tavoitteellinen harrastaminen. Akatemia tarjoaa Nivalan lukion ja JEDU-Nivalan opiskelijoille räätälöidyn harrastamisen opetussuunnitelman eri liikuntalajien, teatteritaiteen ja musiikin tuottamisen linjoilla.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on korjata sitä käsitystä, mikä monelle lukijalle on tullut KP Yhtiöiden viime viikolla julkaiseman koulutusliitteen johdosta, että Nivalalla ei olisi tarjolla harrastamiseen liittyviä palveluita toisen asteen opiskelijoille.

Akatemia järjestää opiskelijoille ohjattuja aamuharjoituksia tiistai- ja torstaiaamuisin eri urheilulajien, teatteritaiteen sekä musiikintuottamisen linjoilla. Ohjattujen harjoitusten jälkeen opiskelijoille tarjotaan aamupala. Lisäksi luennot, kokonaisvaltainen kehonhuolto, tutustumismatkat sekä muut kannusteet täydentävät lisänä harrasteakatemiatoiminnan kokonaisuutta Nivalassa.

Akatemiaurheilijoiden kuntoa mitataan kaksi kertaa vuodessa erilaisilla testeillä, jotta urheilijat saavat säännöllisesti tietoa omasta suorituskyvystään. Liikuntakeskusta voi käyttää myös vapaa-ajalla maksutta.

Liikuntalinjalla akatemiavalmentajia on jääkiekossa, jalkapallossa, uinnissa, pesäpallossa ja kestävyysurheilussa. Akatemiatoiminnassa on mukana myös muiden yksittäisten liikuntalajien urheilijoita, ja heillä on mahdollisuus tehdä aamuharjoituksia myös oman henkilökohtaisen harjoitusohjelman mukaan sekä osallistua ohjattuun toimintaan. Liikuntalinjalla ohjatut aamuharjoitukset sisältävät lajiharjoittelua oman lajiryhmän valmentajan johdolla sekä myös kaikkien lajiryhmien yhteisiä fysiikkaharjoituksia, joissa painopiste on monipuolisella harjoittelulla.

Nivalan Liikuntakeskuksen yhteyteen valmistuva monitoimihalli mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman akatemiaharjoittelun sekä uusien lajien mukaan tulon. Tiloissa voi harjoitella esimerkiksi salibandyä, futsalia, lentopalloa ja koripalloa. Juoksusuoralla on mahdollista harjoittaa eri lajeja tukevia harjoituksia sekä tehdä esimerkiksi juoksutestejä ajanottokennoilla.

Liikunnan lisäksi akatemiatoimintaan saatiin uusina linjauksina tälle lukuvuodelle musiikki- ja teatteritaiteen linjat. Kaikkiaan tänä lukuvuonna akatemiatoiminnassa on mukana yhteensä 48 opiskelijaa Nivalan lukiosta ja JEDU-Nivalasta.

Uusien linjauksien toiminta on lähtenyt käyntiin hienosti. Parasta aikaa teatteritaiteen opiskelijat harjoittelevat näytelmää tälle keväälle. Heitä tullaan myös näkemään esimerkiksi oppilaitosten tilaisuuksissa.

Harrasteakatemian musiikkilinjan ensimmäinen lukuvuosi on niin ikään käynnistynyt innostuneissa merkeissä. JEDU-Nivalan ja Nivalan lukion opiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan bändisoittoa sekä studiotyöskentelyä huippuluokan olosuhteissa.

Akatemiatoiminta on liitetty Nivalan kaupunkistrategiaan. Tarkoituksena on jatkuvasti kehittää harrasteakatemiamallia nykyistä laajemman toimijaverkoston kanssa. Akatemiatoiminnan runkona toimii työryhmä, johon kuuluvat kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtajat, hyvinvointikoordinaattori, harrastekoordinaattori, Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja ja liikuntasihteeri, kaupunginhallituksen edustaja sekä lukion rehtori.

Toiveena on, että jatkossa akatemiaan tulee lisää uusia taidelinjoja ja että akatemiaan voitaisiin osallistua jo 9. luokan keväällä.

Nivalan Liikuntakeskus Oy