Keskipohjanmaa: Epävarmuus aiheuttaa ymmärrettävää varautumista – Viranomaisten antamaan ohjeistukseen on syytä luottaa, ei saa hötkyillä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää turvattomuutta, joka muuttaa jopa ihmisten arkea. Kansalaiset miettivät varautumista jopa ydinaseiden varalta. Venäjä on myös määrännyt ydinasejoukkonsa korkeaan valmiustilaan parantaakseen neuvotteluasemaansa Ukrainan kanssa. Tämä tieto on omiaan huolestuttamaan ihmisiä liikaakin.

Tämä näkyy nyt apteekeissa, joissa joditablettien kysyntä on kasvanut viime päivinä. Paikoin tabletit ovat jopa loppuneet. Pyhäjoen ydinvoimalahanke on aikoinaan aiheuttanut samanlaisen piikin. Ylivieskan Savarin Apteekin apteekkari Jukka Syrjälä muistaa, että eduskunnan antama rakentamisluvasta seurasi varautumisaalto. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut kapulat rattaisiin Fennovoiman ydinvoimalalle, mutta muista uhkista ollaan huolissaan.

Nivalan apteekin proviisori Teemu Anttila kertoo, että joditablettien ostajia on kymmenittäin. Anttilan menetelmään on kuulunut rauhoitella, jos asiakkaat ovat olleet hyvin huolissaan. "Jos rauhan saa joditableteilla, olemme niitä myyneet." Proviisori kuitenkin muistuttaa, että tabletteja syödään vain, jos viranomaiset niin ohjeistavat. Saman ohjeen antaa proviisori Päivi Koivu-Mutka Kallentorin apteekista Kokkolasta. Kokkolan Keskusapteekin apteekkari Birgitta Måsabacka, muistuttaa, ettei kenenkään ole tarkoitus varata isoja määriä joditabletteja.

Viranomaisten mukaan työpaikoilla, taloyhtiössä, kouluissa, päiväkodeissa ja kodeissa tulisi olla aina varmuuden vuoksi joditabletteja. Niitä ei ole kuitenkaan syytä eikä järkeä hamstrata. Niitä ei myöskään saa omin päin syödä varauduttaessa oletettuun tai pelättyyn ydinlaskeumaan vaan aina on syytä odottaa viranomaisten ohjeita.

Ukrainan sota huolestuttaa monia ihmisiä, mutta Suomessa on syytä ottaa tilanne rauhallisesti oman turvallisuuden näkökulmasta. Voimme luottaa siihen, että suomalaiset viranomaiset ohjeistavat, jos sellainen tarve tulee.

