Tässä lista avustusjärjestöistä, joiden kautta voit auttaa Ukrainan sodan uhreja

Tavalliset suomalaiset ovat lahjoittaneet jo miljoonia euroja Ukrainaan Suomessa toimivien avustusjärjestöjen kautta. Humanitaaristen toimijoiden mukaan lahjoitusvaroja on kertynyt paljon, mutta koska tilanne Ukrainassa pahenee koko ajan, avun tarve kasvaa ja apua tarvitaan myös pitkän aikaa.

Avun saaminen paikan päälle on paikoin haastavaa ja askarruttaa lahjoittajia. Yksinkertaisin ja todennäköisesti myös tehokkain tapa auttaa Ukrainaa on antaa rahalahjoituksia. Turvallinen, nopea ja helppo tapa on tehdä rahalahjoitus kotimaisten ja kansainvälisten avustusjärjestöjen kautta.

Suomen Punainen Risti kerää rahaa humanitaarisen avun toimittamiseksi katastrofirahastoonsa:

Voit lahjoittaa verkkopankin kautta tilille: FI52 5000 0120 4156 73, saaja: Punainen Risti, viite: 5186 tai tekstiviestillä lähettämällä viestin SPR20 numeroon 16499 (20 €), MobilePayllä numeroon 10900 tai soittamalla numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm). Lisätietoa ositteesta: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/.

Pelastakaa Lapset hankkii lahjoitusvaroilla pakeneville perheille ja lapsille ruokaa, puhdasta vettä, talvivaatteita ja muita tarvikkeita sekä psykososiaalista tukea. Lahjoittaa voit soittamalla numeroon 0600 03365 (20,11€ +pvm). Lisätietoa ja lahjoitusmahdollisuudet löytyvät osoitteesta: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukrainan-kriisi/.

Unicef auttaa perheitä ja lapsia paikan päällä. Lahjoittaa voi verkkopankissa, maksukortilla, tekstiviesti UKRAINA numeroon 16110 (20€) tai Mobilepaylla numeroon 33742. Uutta on se, että jokainen voi perustaa oman keräyksen ja kutsua ystävät mukaan auttamaan: https://oma.unicef.fi/campaign/ukraina/. Lisätietoa osoitteesta: https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/ukraina/.

Kirkon Ulkomaanapu toimittaa ruokaa, lämpimiä varusteita ja perustarpeita hädänalaisille Ukrainassa. Auttaa voit lähettämällä tekstiviestin APU20 (20€) tai APU50 (50€) numeroon 16499, Mobilepaylla lahjoitus tehdään numeroon 36263 ja perinteinen tilisiirto tilille FI33 1572 3000 5005 04, viitenumero: 2943. Lisäksitoetoa: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/ukrainan-sota/.

Fida kerää myös rahaa Ukraina-apuun. Maksaa voi verkkopankissa, tekstiviestillä tai Mobilepaylla: MobilePaylla numeroon 46003, verkkopankissa: Fida International ry, IBAN-tilinumero: FI41 228 718 0000 5256, BIC/SWIFT: NDEAFIHH, Viitenumero: 570077, tekstiviestilahjoitus katastrofiapuun: 10 €, lähetä viesti fida10 numeroon 16155. Lisätietoa: https://www.fida.info/lahjoita/.

Lääkärit Ilman Rajoja hätäapurahaston lahjoituksilla turvataan sairaanhoitoa sota-alueella. Lähetä tekstiviesti LÄÄKÄRIT20 numeroon 16155 (20 €). Lisätietoa: https://laakaritilmanrajoja.fi/lahjoita/.

Suomen pakolaisapu edistää pakolaisten oikeuksia, vastaanottoa ja kotoutumista. Voit lahjoittaa lähettämällä tekstiviestin 20 UUSIALKU numeroon 16588. Vaihtamalla viestiin luvun 20 tilalle 5, 10, 30 tai 40 voit lahjoittaa myös kyseisen summan. Lahjoitusviesti toimii vain kyseisillä summilla. MobilePayllä voit lahjoittaa numeroon 31152 tai tilille käyttämällä tilinumeroa FI71 8000 1300 2236 67, viite: 6460. Listietoa: https://pakolaisapu.fi/lahjoita/.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women antaa Ukrainassa hätäapua kriisin kohdanneille naisille ja heidän perheilleen. Järjestö myös edistää naisten tasa-arvoista osallistumista rauhanprosesseihin. Lähetä tekstiviesti UNW20 numeroon 16499. Tekstiviestin hinta on 20 euroa. Lue lisää: https://unwomen.fi/lahjoitukset/hataapukerays-ukrainaan/.

Ukrainan armeijalle voi lahjoittaa rahaa myös suoraan. Lisätietoa: https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi.