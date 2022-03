Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Yhdistelemisen ihmeellinen maailma – "Maku täydentää tuoksun linjaa."

Viiniarvio

San Michele a Torri Chianti Colli Fiorentini 2020, Italia, 15,98 €

Viinin ja ruuan yhdistämisessä on yksi helppo vinkki. Kun ruoka tulee samalta alueelta kuin viinikin, ei voi mennä pahasti pieleen. Jos valitaan viiniksi San Michele a Torri Chianti Italiasta, niin tehdään sitten ruuaksi pasta bolognese, tuorepastaa jauhelihakastikkeella. Italialaista perusruokaa, jota lähes jokainen osaa valmistaa.

Ensin kuitenkin punaviini ja sen tuoksu, joka on chiantiksi hyvin pyöristynyt. Kypsää tummaa kirsikkaa, luumua ja ihan aavistus viikunaa. Chiantia on hyvin monenlaista ja tässä hapot ovat jo tuoksun perusteella pehmeämmät kuin useimmissa muissa.

Maku täydentää tuoksun linjaa. San Michele on tavallista kypsempi chianti, kirsikkaisuus on pääosassa, punaherukkaa ja lievää hapokkuutta jälkimaussa. Maku on hieman sulkeutunut ja pelkällään maistettuna viini ei nouse mitenkään ihmeelliseksi. Mutta kun tehdään pasta bolognese huolella, tarpeeksi tomaattia paistetun ja hyvin maustetun jauhelihan seuraan, ehkä chiliä maun mukaan ja tarpeeksi valkosipulia, ollaan olennaisen äärellä. Viini ja ruoka täydentävät toisiaan kuten pitääkin. Kotona ruokapöydässä kiiteltiin ihan pyytämättä. Tässä jos missä näkyy se, että viini on juoma joka muuttaa makuaan ruuan mukana. Ja ruoka nostaa sulkeutuneen viiniin eloon.