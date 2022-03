Vili Ruuskan kolumni: 20-luku on kaikkea muuta kuin hilpeä – Voit myös kuunnella kolumnin

Kuuntele äänikolumni tästä (kolumni myös luettavissa alla):

Kuin eläisi kahdessa todellisuudessa – ei yhtä aikaa vaan vuorotellen. Sitä on elämä kevättalvella 2022.

Ikävä kyllä suurimman osan ajasta vallitsee dystopia eli yleisten toiveiden vastainen ja mahdollisimman huono tilanne. Erään entisen tiedustelu-upseerin johtama suurvalta melskaa Ukrainassa. Mielivaltaisilla ja arvaamattomilla peliliikkeillään ja puheillaan hän tuntuu pistävän koko Euroopan sekaisin.

Toinen kiusanhenki on – yhä – koronapandemia. Koronatermein ilmaistuna on onneksi kupla, jossa voi väittää itselleen olevansa turvassa sotilaallisilta interventioilta ja ahdistavalta ilmapiiriltä. On pienten hetkien, hyvässä lykyssä jopa tuntien mittaisia kangastuksia siitä, että kaikki maailmassa on hyvin. Ainakin paremmin.

Voi harrastaa urheilua. Voi viihdyttää itseään mieleisellään sisällöllä. Voi ammentaa voimavaroja keväisestä säästä. Voi nähdä perhettä ja ystäviä.

Luettelemani asiat tuottavat mielihyvää. Tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tosin ei ole aivan varma, onko oikeutettu kokemaan sellaisia asioita tai nautiskelemaan niillä, kun niin monen elämä on sodan takia pois raiteiltaan. Toisekseen kahnaus reilun tuhannen kilometrin päässä latistaa aika lailla tunnelmaa. Se on kuin kummitus tai taustakangas, jota ei voi maalata piiloon.

Pimeimpinä hetkinä on mieleen virinnyt ajatus, jonka voisi kysymykseksikin muodostaa: siirryttäisiinkö suoraan 2030-luvulle? Tämä 20-luku on susi jo syntyessään. On kaikkea muuta kuin hilpeä, jollaiseksi sadan vuoden takaista 20-lukua tituleerattiin.

Osin virheellisesti.

Sota tuo ihmisen pahat puolet esiin. Niin minullakin, vaikka olen ainoastaan sotaa sivusta tarkkailevassa asemassa. Mieluusti pysyttelen sellaisessa asemassa.

Hyökkääjämaan hallinnon sivut ovat olleet pois pelistä hakkerien kyberiskun takia. Samaisen maan kansantaloutta ojennetaan taloudellisten pakotteiden avulla. Maa suljetaan käytännössä kaikkien kansainvälisten yhteisöjen toiminnasta. Lentokoneet kiertävät satojen tai jopa tuhansien kilometrien lisälenkkejä karttaessaan Euroopan ilmatilaa.

Normaalioloissa en liputtaisi millekään näistä toimenpiteistä. Siksi, koska niissä voisi ja voi nähdä paheksuttavia elementtejä. Näissä oloissa ne tuntuvat jollakin kierolla tavalla hyviltä.

Tarkoitus nimittäin pyhittää keinot. Niin näyttää olevan Putinin hallitsemalla Venäjällä. Ja niin näyttää olevan vastarintaan nousseella lännellä.