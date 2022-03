Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Marja-Leena Sillanpää: Taiteesta tuli konkreettisesti tärkein asia elämässä tuoden mukanaan paljon elämäniloa ja aidon yhteisön

Från en sömn till en annan - From One Sleep To Another - Unesta toiseen. Vanhoissa käytetyissä lakanoissa on niin läsnä menneisyys kuin nykyisyytemme. Valkoiset lakanat ovat pitkä teossarja kuinka kaikki alkaa syntymästä ja samanaikaisesti alkaa kuolla. Loppujen lopuksi nämä teokset kertovat siitä mitä emme voi nähdä, mutta tiedämme silti olevan olemassa.2010-2022 (projekti jatkuu)