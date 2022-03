Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Vakava aihe, kepeä käsittely

★ ★

Kultakala. Ohjaus Anna Dahlman, 2022 Elisa Viihde Viaplay su 6.3.

Kirjoitusaamuna heräsin painajaisesta. Unessa olin Lontoossa, enkä muistanut tietä hotelliin. Mietin, oliko dementia puhjennut näin kaukana kotoa. Vakavaan asiaan ei pidä suhtautua kevyesti. En ole kokenut dementiaa lähipiirissä. Koputan puuta ja yritän asettua niiden asemaan, joille vastukset ovat arkipäivää. Onnistuisiko se elokuvien ja tv-sarjojen kautta?

Paras dementiasta kertova filmi on Sarah Polleyn Kaukana poissa (2006). Roolissa Julie Christie ei muista olevansa naimisissa, vaan rakastuu hoitokodissa toiseen. Näytelmään perustuva Isä (2020) oli menestys Suomessakin, Anthony Hopkins Oscar-roolissa. Suoratoiston kehutussa Supernovassa (2020) Colin Firth ja Stanley Tucci kiertävät tutuillaan, kun toisella on todettu Alzheimer. Viime vuonna Yle esitti tv-sarjan Elizabeth on poissa (2019), nimiosassa Glenda Jackson, 84. Viimeisessä lomassa (2017) Helen Mirren ja Donald Sutherland lähtivät viimeiselle reissulle karavaanareina. Teiniromanssin The Notebook (2004) nuoruusmuistoille dementia loi raamit.

Aikuisissa onnistunut Anna Dahlman on nyt tehnyt Viaplaylle sarjan pluskolmekymppisestä tutkijatyttärestä ja tämän kampaajaäidistä, joka yrittää salata varhaisiän dementian itseltäänkin. Tv-sarjahai Tatiana Elf (Keisari Aarnio, Roba, Karkurit) on toisena käsikirjoittajana ohjaajan kanssa. Idea perustuu Elfin ja Essi Hellénin omaishoitajakokemuksiin. Katariina Kaitue näyttelee rehevästi eläväistä Leenaa, jolle diagnoosi on shokki. Miila Virtasen Katja-tytär toipuu erosta ja asuu äidillään. Äidin tila sekoittaa simpanssitutkijan ympyrät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mikä toimi Aikuissa stadinuorten kohdalla, ei millään istu Kultakalan keski-ikää hipoviin. Ylianalysoivan puheen, lakonisena töksähtävän huumorin ja vilkkaasti vaihtuvien tilanteiden pinnan alta ei paljastu kiinnostavia ihmisiä. Ehkä vika on tyylilajissa? Teemat ovat vakavia, mutta niitä käsitellään kepeästi. Lopputulos on väkinäinen.