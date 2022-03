Pääkirjoitus: Meidänkin alueellemme on saapumassa ukrainalaisia pakolaisia – Jos työtä on tarjolla, sen tiedetään auttavan kotiutumisessa

Ukrainasta on lähtenyt sotaa pakoon valtava määrä ihmisiä. Tämä nähdään juuri nyt ennen kaikkea Puolassa, mutta unkarilaisia on matkalla muihinkin maihin.

Nyt jo tiedetään, että heitä tulee myös pohjalaiskuntiin. Varmasti moni saapuu tai haetaan täällä jo asuvien perheenjäsenten ja sukulaisten luokse. Läntisessä Suomessa asuu ukrainalaisia pysyvästi, mutta heitä on myös kausitöissä esimerkiksi maa- ja metsätalouden palveluksessa.

Ukrainasta on lähtenyt sotaa pakoon valtava määrä ihmisiä. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan noin miljoona ihmistä on paennut Ukrainasta runsaan viikon kestäneen sodan aikana. Tämä nähdään juuri nyt ennen kaikkea Puolassa, mutta unkarilaisia on matkalla muihinkin maihin.

Nyt jo tiedetään, että heitä tulee myös pohjalaiskuntiin. Varmasti moni saapuu tai haetaan täällä jo asuvien perheenjäsenten ja sukulaisten luokse. Läntisessä Suomessa asuu ukrainalaisia pysyvästi, mutta heitä on myös kausitöissä muun muassa maa- ja metsätalouden palveluksessa kaikissa pohjalaismaakunnissa.

Lähtökohdat tulijoille ovat siinä mielessä hyvät, että uudessa maassa on jopa omaa perhettä, parhaimmillaan työtä. Tänäkin viikonloppuna saapuu alueellemme ihmisiä Ukrainasta Puolan kautta. Näinä päivinä on tulossa esimerkiksi Snellmanilla työskentelevien ukrainalaisten omaisia Pietarsaareen.

Aiemmin viikolla Euroopan unionin sisäministerit sopivat tilapäisestä suojelusta Ukrainasta sotaa pakeneville. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ukrainasta tulevat pakolaiset saavat oleskeluluvan Suomeen tai muihin EU-maihin ilman erillistä turvapaikkaprosessia. Tähänkin asti he ovat voineet tulla Suomeen ilman viisumia kolmeksi kuukaudeksi.

Ukrainalaisilla on oikeus majoitukseen, toimeentuloon, koulunkäyntiin, päivähoitoon ja terveydenhuoltoon. Lisäksi heillä on välitön oikeus työntekoon, kertoi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) torstaina. Ennen Ukrainan kriisiä on monella taholla pidetty hankalana sitä, että normaalisti turvapaikanhakijoilla ei ole oikeutta tehdä työtä odotusaikana. Jos työtä on tarjolla, sen tiedetään auttavan kotiutumisessa normaaliin elämään uudessa maassa.

Nyt päätetty tilapäisen suojelun direktiivi on tarkoitettu joukoittaisen maahantulon tilanteisiin, joissa EU-alueelle saapuu kolmansien maiden kansalaisia, jotka eivät voi palata kotimaahansa erityisesti sodan, väkivallan tai ihmisoikeusloukkausten takia. Oli hyvä syy ottaa direktiivi käyttöön.

Lisää pääkirjoittajan ajatuksia on alla olevalla videolla:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.