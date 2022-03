Pääkirjoitus: Ukrainan sodan seurauksena se tiedetään: Suomen suunta on länsi

Ukrainan sota on asemoinut Suomen monella tavalla kiinnostavaan asentoon. Jos tilanne olisi toisenlainen, olisi suorastaan imartelevaa katsoa, kuinka Suomeen päin katsotaan. Se on nähty tänä viikonloppuna, kun Suomen johtoa on haluttu kuulla kaukana ja lähellä. Kuten tiedetään presidentti Sauli Niinistö oli parrasvaloissa tavatessaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin perjantaina.

Suomen aloitteesta pikaisesti toteutunut vierailu on merkki siitä, että maailmalla kuunneltiin, mitä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto miettii Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Suomessa virinnyt voimakas Nato-keskustelu ei kiinnostusta vähennä.

Niinistö vaikutti öisessä tiedotustilaisuudessa tyytyväiseltä eikä jäänyt mitään epäselvää siitä, että Suomen suunta on länsi. ”Se on kehityskulku, joka vahvistaa turvallisuuttamme. Meidän keskeinen tavoitteemme on turvata Suomi. Tämä on eräs tie siihen", Niinistö sanoi.

Usealla suulla on todettu EU:n ja Naton lähentyneen Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Niinistökin korosti eurooppalaista yhteistyötä. Viikonlopun aikana ei jäänyt epäselväksi, miten tärkeää on myös naapurimaan Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö. Niinistön palattua Suomeen, saapui Ruotsin korkein johto Suomen vierailulle keskustelemaan yhteisistä asioista.

Ruotsin ja Suomen pääministerit eivät lauantaina suostuneet kommentoimaan Nato-jäsenyyttä, mitä kukaan ei varmaan odottanutkaan. Presidentin Nato-vastauksia on viikonlopun mittaan yritetty tulkita. Niinistö itse kuvaili yhteistyötä prosessimaiseksi. Tuskin on ylitulkintaa arvioida, että Nato-polkua rakennetaan eivätkä suomalaiset puolueet voi odottaa kannanottojaan kesän puoluekokouksiin asti. Sen ne ovat ymmärtäneet varmasti jo itsekin.

Presidentti Niinistön kommentit olivat Yhdysvaltain vierailun aikana sellaiset, että suomalaiset voivat uskoa, ettei Suomen johto lepää laakereillaan. Suomen ja Yhdysvaltain puolustus- ja turvallisuusyhteistyö tiivistyy. Yhteistyötä tehdään myös muiden maiden kanssa. On päivänselvää, että kysymys ei ole pelkästään Ukrainasta vaan koko Euroopan turvallisuustilanteen muutoksesta.

Suomen johto esiintyy poikkeuksellisen yhtenäisenä. Ukrainan tilanne on edelleen järkyttävä, mutta uskottava on, että Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu turvallisuusuhkaa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ei mikään ole ennallaan. Ei myöskään Venäjällä, jossa presidentti Vladimir Putin lievästi sanottuna aliarvioi Euroopan ja koko lännen reaktiot ja yhtenäisyyden.

