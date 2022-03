Fazer luopuu kaikista toiminnoistaan Venäjällä – "Voin vakuuttaa, että tämä on ollut meille ainoa vaihtoehto koko ajan, mutta olosuhteista johtuen emme ole voineet edetä aikaisemmin", toteaa Fazerin konsernijohtaja.



Fazer on päättänyt luopua kaikista toiminnoistaan Venäjällä. Yhtiö ilmoitti päätöksestää sunnuntaina tiedotteella. Yhtiö on saanut kritiikkiä siitä, että toiminta Venäjällä on jatkunut.