Vesa Tapio Valon puheenvuoro: Kukaan ei voi olla puolueeton sodan suhteen

”There is no such thing as ’this is not my war’ in the 21th century.” (Volodymyr Zelenskyi)

Millainen olisi suomalaisen politiikan ääni ja liikkumatila tänään, ellemme olisi EU:n jäseniä? Kannattaa miettiä kahdesti!

EU sai 2012 ansaitusti Nobelin rauhanpalkinnon mantereen yhdistäjänä sekä demokratian, rauhan ja ihmisoikeuksien edistäjänä. Niin paradoksaalista kuin se onkin, näitä arvoja EU joutuu puolustamaan tänään voimakeinoin. Historiallisen käänteen tässä teki Saksa, joka tuntuu lukeneen oman historiansa opit parhaiten.

Keskieurooppalaisissa uutisissa Suomi nousee uutisissa nyt tuon tuosta esiin: olemme Etyk-kokouksen syntypaikka, ja Helsingin hengen koetaan nyt olevan vaarassa. Ukrainan puolustuksen mahdollisuuksista RTL-tv-kanavalla bonnilainen professori muistutti hiljattain Suomen historiallisesta vastarinnasta talvi- ja jatkosodassa.

Arvovaltainen Die Zeit -lehti julkaisi jo 17.2. kirjailija Sofi Oksasen kokosivun esseen siitä, olisiko ”suomettuminen” myös Ukrainalle vaihtoehto. Oksanen ottaa suomettumisen pitkästä varjosta yhdeksi esimerkiksi uutisvälineidemme haparoinnin nimittää Krimin valloitusta oikealla nimellä. ”Tuntuu siltä, että Venäjä haluaa toistaa Neuvostoliiton opit. Venäjän näkökulmasta koko Euroopan suomettuminen olisi ihanteellista. Euroopasta jäisi jäljelle pelkkä tyhjä kuori… Jokainen joka puhuu totta, auttaa Ukrainaa.”

Presidentti Urho Kekkonen totesi aikoinaan, että Suomi ei ole puolueeton sodan ja rauhan kysymyksessä. Näin Suomi valtiotasolla on nyt toiminut. Samalla kymmenet tuhannet tavalliset ihmiset kautta Euroopan ovat panneet itsensä ja rahansa likoon auttaakseen Ukrainaa. Kaiken synkkyyden keskellä se muistuttaa demokratian ja rauhanajan tärkeimmästä saavutuksesta: kansalaisyhteiskuntien voimasta. Juuri tätä voimaa Putin pelkää ja haluaa viedä sen mahdollisuuden myös venäläisiltä.

Venäjään kohdistuvat pakotteet ovat välttämättömiä ja niistä on pidettävä kiinni niin kauan kuin Putinin diktatuuri kestää. Mutta länsi ei vaihda vallanpitäjää Kremlissä, se kuuluu venäläisille. Totuuden kertominen vaatii Venäjällä rohkeutta, mutta enemmän rohkeutta vaatii olla tänään ukrainalainen Ukrainassa.

Venäjällä on tähän mennessä pidätetty lähes 10 000 sodanvastaista mielenosoittajaa. Venäläiset PEN-klubin kirjailijat ja tieteen tekijät ovat ottaneet kantaa sotaa vastaan. Tieto sodan kauheuksista siis leviää sielläkin. Pienikin sana naapurille, puhelu tai viesti Venäjällä voi nyt olla rauhan kyyhkynen. Mutta se edellyttää, että venäläiset vastaavat ensin itselleen ja sitten toisilleen kysymykseen, jonka heidän oman runoilijansa aikoinaan esitti:

”Haluavatko venäläiset sotaa”? kysyi toisen maailmansodan jälkeen Jevgeni Jevtušenko ja vastasi: ”Osaamme kyllä taistella, / mut emme anna toistua / sen painajaisen uudestaan… ” (suom. Pentti Saaritsa).

Putin näytti jo runsaat kaksikymmentä vuotta sitten Tšetšeniassa, miten pitkälle hän on valmis menemään kokonaisen kansan ja sen kulttuurin tuhoamisessa. Olimmeko me täällä lännessä tällä välin jo häpeällisesti unohtaneet maan tasalle aikanaan jyrätyn Grosznyin ja Putinin sinne pystyttämän rikollishallinnon? Miksi luotimme mieheen, joka kävi Venäjän pääministerinä valehtelemassa suomalaisille, etteivät venäläiset hyökkää Tšetseniaan, ja jo ilta-uutisissa näimme Putinin panssarit Grosznyissa? Viisi Tšetsenian sotaa tutkinutta toimittajaa murhattiin Venäjällä, heidän joukossaan 2006 Anna Politkovskaja. Ja me emme vain uskoneet Putinin voivan ryhtyä täysimittaiseen sotaan!

Jevtušenko kehotti kuuntelemaan venäläisiä äitejä: ”He saavat teidät uskomaan / ei sotaa toivoa / voi venäläiset milloinkaan.” Moni äiti itkee nyt Venäjällä poikiaan, jotka palaavat kotiin vainajina Putinin ”sotilaspoliittisesta operaatiosta”. Mutta vielä katkerammin moni joutuu itkemään uudemman kerran tajutessaan, etteivät itse auttaneet näitä silloin, kun se vielä oli nykyistä helpompaa.

Sodanlietsojien äänet on nyt kuultu ja ne jäävät aikakirjoihin. Mutta myös ne, jotka sodan hetkellä vaikenevat, tullaan muistamaan. Siispä, hyvät itänaapurit, ystävät ja kollegat, haluavatko venäläiset sotaa?

Vesa Tapio Valo

Kirjoittaja on Kaustisella ja Helsingissä asuva teatteriohjaaja, joka on ohjannut Suomen lisäksi myös Saksassa ja Venäjällä.