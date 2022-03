Atomienergiajärjestö IAEA: Tykistötuli on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Harkovassa

Kiova/Helsinki

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo saaneensa raportteja tykistötulesta, joka on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa. Venäjä on piirittänyt kaupunkia.

IAEA:n mukaan hyökkäys tapahtui sunnuntaina.

Järjestö kertoo, että alueella ei ole havaittu nousua säteilytasoissa. IAEA sanoo, että laitoksen radioaktiivisen aineen varastot ovat erittäin vähäiset.

Laitos on osa Harkovan fysiikan ja teknologian instituuttia, joka on päätynyt salaliittoteorioiden ja Venäjän median perusteettomien väitteiden keskipisteeseen. On väitetty perusteettomasti, että Ukraina kehittäisi jonkinlaista ydinasetta.

IEAE sanoo, että sunnuntainen hyökkäys on viimeisin tapaus, jossa ydinlaitos on joutunut sodan kouriin.

– Meillä on jo ollut useita välikohtauksia, joissa Ukrainan ydinturvallisuus on vaarantunut, sanoi IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi.

Viime viikolla Zaporizhzhjan ydinvoimalassa syttyi tulipalo, kun Venäjän joukot tulittivat kohti ydinvoimalaa. Palokunnalla oli merkittäviä vaikeuksia päästä sammuttamaan paloa. Laitosalueella syttynyt tulipalo oli ydinvoimalan koulutusrakennuksessa.