Hakalahden koulukiinteistössä on tiistaiaamuna 8.3. todettu häiriö vedenjakelussa. Häiriön syynä on rikkoutunut lämpimän käyttöveden vaihdin, joka on nyt suljettu pois järjestelmästä.

Vikaa korjataan ja terveysvalvonta ottaa tarvittavat näytteet kylmästä käyttövedestä.

Koulu tiedottaa rakennuksessa toimiville, kun tilanne on korjattu ja veden käyttö on jälleen mahdollista.

Asiasta on tiedotettu oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle välittömästi vian ilmettyä.

Koulun vesihuolto hoidetaan tilapäisjärjestelyin ja saatavilla on puhdasta juomavettä. Koulun lämmitykseen tilanne ei vaikuta.