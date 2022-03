Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Ei se aina onnistu

Viiniarvio

Riesling Dry Msl 2020, Saksa, 9,98 €

Riesling on tällä hetkellä suosituin rypäle myymälän valkoviineissä. Niitä on tarjolla jo kymmenittäin, ja Viinilehden vuoden paras oli Corvers-Kauter R3 Riesling. Viiden parhaan joukossa oli peräti kolme Rieslingiä. Samoin Saksasta Moselin laaksosta tulee Msl Riesling, uusin tulokas. Ja myönnän heti, vertaan sitä tuohon voitokkaaseen R3-viiniin, joka on itselleni kovin tuttu.

Vaikka tuoksu ja maku ovat kohdallaan, viini on ohuehko ja toimii parhaiten salaattien kanssa.

Tämän valkoviinin tuoksu on kylmänä vaimea, mutta hieman lämmetessä tunnistaa tyypilliset elementit, Sitrusta, vihreää omenaa, päärynää, vähän hunajaisuutta. Oikean suuntainen tuoksu, mutta ei mitenkään erityinen.

Maku noudattaa myös rypäleen ominaispiirteitä. Tärkeimpänä on hyvä sitrus ja raikas hapokkuus. Jälkimaussa tulee hapan vihreä omena ja hieman mineraalisuutta. Kuitenkin jälkimaku on ohuehko, yksiulotteinen ja lyhyehkö. Lohen kanssa viini jäi selkeästi kakkoseksi, mutta toimii vaalean kalan seurassa paremmin. Erityisesti salaattien kanssa Msl on edullinen ja helppo valkoviini, joka on aika takuuvarma valinta. Ei se kuitenkaan ole lähelläkään sitä makuelämystä, mitä muutaman euron kalliimmat Rieslingit tarjoavat. Msl on vain sellainen perusriesling, se ei anna mitään wau-efektiä maullaan.