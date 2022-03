Lukijan mielipide: Suomi ja Nato – Johtopäätökseni on, että Suomi liittyy maailman vahvimpaan arvoyhteisöön

Mitä on tapahtumassa? Presidentti Niinistö viittasi viime perjantaisen Biden-tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa prosesseihin niitä tarkemmin yksilöimättä. Katson, että käynnissä on hallittuja Suomen, Itämeren alueen ja sitä kautta koko Euroopan turvallisuutta vahvistavia toimenpiteiden sarjoja. Näen kolme rinnakkaista prosessia:

1) Suomi-Ruotsi-Yhdysvallat -yhteistyö (mm. kalustohankinnat sekä tilannekuva). Tätä pidän nopeiten etenevänä ja on jo toteutunut Natolta saatavan tilannekuvan osalta. Tämän vahvistuksen Suomi ja Ruotsi sai viime perjantain Nato-kokouksen yhteydessä. Molemmat maat ovat nyt Naton sisäpiirissä eli saavat osallistua kaikkiin Nato-konsultaatioihin. Lisäksi ennakoin entistä tiivimpää yhteistyötä Viron kanssa. Tähän liittyen Marin vieraili Virossa viime perjantaina ja käy siellä uudestaan tänään. Tämä on poikkeuksellista.

2) Mahdollinen MNNA-kumppanuus (Major non-NATO ally) Yhdysvaltain kanssa. Arvioin, että myös Ruotsi voi tulla tähän mukaan. Kuuluisa puhelinsoitto Biden/Niinistö-tapaamisen yhteydessä voi viitata siihen suuntaan. MNNA on hieman edellistä prosessia (1) hitaampi, mutta 2-3 viikon aikajänteellä mahdollinen. Yhdysvaltain senaatti voi asiasta päättää jopa tällä viikolla, päätökseen vaaditaan 2/3 enemmistö. Republikaanien kanta on kysymysmerkki trumpismi-vaikutteen johdosta (sivumennen sanottuna trumpismi on Kreml-ohjattua, Trump on Putinin taskussa). Tähän liittyen Niinistön perjantainen esiintyminen trumpistien FoxNews-kanavalla oli erittäin fiksu veto. Uskon, että tarvittava määrä suoraselkäisiä republikaani-senaattoreita löytyy.

3) Suomen Nato-jäsenyyden parlamentaarinen prosessi. Tässä Suomi aurannee latua Ruotsiin nähden. Poikkeuksellisen lyhyessä ajassa 50 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite toimitettiin eduskuntaan perjantaina. Vahva kantani on, että neuvoa antavaa kansanäänestystä ei tule järjestää. Edustuksellisen demokratian idea on, että äänestäjät ovat kansanedustajille mandaatin antaneet. Heidän velvollisuus on tehdä myös turvallispoliittisia ratkaisuja, jotka palvelevat Suomen etuja. Asiasta ei myöskään tule tehdä kevään -24 eduskuntavaalien teemaa, vaan ratkaisu on tehtävä aiemmin. Kreml-vetoinen kybervaikuttaminen on ollut käynnissä jo vuosia ja kiihtyy nyt entisestään.

Johtopäätökseni:

1) Putinin Venäjän fokus ja voima on nyt kiinni fiaskoksi ja humanitääriseksi katastrofiksi osoittautuneessa Ukrainan invaasiossa.

2) Itämeren alue on rauhallinen.

3) Taloudelliset sanktiot huomioiden Venäjän talous romahtaa lähiviikkoina.

4) Suomi ei toista 90-luvun alussa tekemäänsä virhettä vaan toimii kuten Baltian maat heti Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Suomi liittyy maailman vahvimpaan arvoyhteisöön - puolustusliittoon demokratian, yksilönvapauksien, oikeusvaltion ja kiistojen rauhanomaisen ratkaisun puolesta.

Jorma Ronkainen

Kannus