Putin teki Venäjästä ennätysvauhdilla hylkiövaltion

Todennäköisesti yksikään valtionpäämies koko maailmanhistoriassa ei ole pystynyt samaan kuin Venäjän presidentti Vladimir Vladimirovitš Putin. Syöksemään maansa kahdessa viikossa maailman ehdottomien hylkiö- ja rosvovaltioiden joukkoon.

Hyökkäys Ukrainaan kääntyy torstaina kolmannelle viikolleen eikä loppua ole näköpiirissä. Päinvastoin, lännen massiiviset pakotteet, ulkomaisten yritysten joukkopako Venäjältä ja maailmanlaajuinen paheksunta brutaalia hyökkäystä vastaan tuntuu vain juntanneen Putinin entistä syvemmälle omaan poteroonsa.

Kuvaavaa, että Venäjän tukivaltioiden nelikon muodostavat tällä hetkellä YK:n yleiskokouksessa sen mukana äänestäneet Valko-Venäjä, Syyria, Eritrea ja Pohjois-Korea. Nelikosta Valko-Venäjä on Putinin rintataskussa kyhjöttävä kuuliainen vasalli, Syyria on ollut jo pitkään asiallisesti hajonnut valtio, Eritrea diktatuuri ja Pohjois-Korea sulkeutunut kommunistinen kummajainen.

Onko Kremlissä todellakin ajateltu yhtään aikaa Ukrainan sodan päättymisen jälkeen? Näiden kavereiden kanssako ryhdytään rakentamaan kansainvälisiä suhteita ja kauppaa? Kiina on Putinin ainoa toivo, mutta se ei varmasti uhraa omia kauppasuhteitaan länteen ryhtymällä tukemaan Venäjää.

Normaalia logiikkaa harrastamalla Venäjän toimintaa ja nimenomaan presidentti Putinin politiikkaa on mahdotonta ymmärtää. Niin paljon hallaa hän on aiheuttanut omille kansalaisilleen. Maan maineen ja talouden tuhoaminen pikavauhdilla on yksi asia, mutta maineen ja talouden korjaaminen kokonaan toinen ja verrattomasti vaikeampi savotta.

Ukrainaan hyökkäämisen geopoliittisten vaikutusten huomioimatta jättäminen on sekin ylivoimaista käsittää, jos asiaa koettaa katsella Venäjän vinkkelistä. Vielä joulukuussa vaadittiin takeita, että Nato ei saa laajentua itään. Seuraavaksi käynnistettiin Ukrainassa ”erikoisoperaatio” eli suomeksi laajamittainen hyökkäys, joka ajoi Suomen ja Ruotsin lähes varmasti peruuttamattomalle Nato-raiteelle.

Ulkomaailman kannalta tässä ukrainalaisten kannalta järkyttävässä tragediassa on yksi positiivinen piirre. Euroopan unioni on yhtenäisempi kuin koskaan. Yksittäisissä unionimaissa päivänpoliittiset kahnaukset ovat saaneet tehdä tilaa solidaarisuudelle ukrainalaisia kohtaan.

Kremlin muurien takaa tarkastellen kaikki se mikä on voinut mennä perustavaa laatua olevalla tavalla pieleen, on myös mennyt. Ei vahingossa tai odottamattoman onnettomuuden takia. Vaan vakain tuumin ja harkiten yhden miehen politiikan vuoksi. Sitä voi nimittää Venäjän kansaa kohdanneeksi traagiseksi onnettomuudeksi.

