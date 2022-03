Kino-Keskipohjanmaassa ensi-iltauutuuksina The Batman, Almodóvarin Rinnakkaiset äidit ja Näkymätön lanka – Elokuva-arviossa julistetaan Robert Pattison parhaaksi Batmaniksi

Verkossa ja digilehdessä ilmestyvän Kino-Keskipohjanmaan aiheina ovat uutuudet The Batman, Rinnakkaiset äidit ja suoratoiston italialainen Näkymätön lanka.

The Batman hallitsee synkän tyylinsä, vaikka toisissa käsissä siitä olisi voinut tulla parodiaa.

Espanjalaismestari Pedro Almodóvar onnistuu vain puolittain Oscareissakin huomioidussa Rinnakkaisissa äideissä.

Netflixin maaliskuun ensi-ilta Näkymätön lanka on tuore näyttö siitä, että perhekomediankin voi tehdä tyylikkäästi. Vlogissa mukana näytteitä filmeistä.

The Batman. Ohjaus Matt Reeves. Käsikirjoitus Matt Reeves, Peter Craig Bob Kanen ja Bill Fingerin sarjakuvasta. Kuvaus Greig Fraser. Pääosissa Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano. 175 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★ ★ ★

Gotham Cityssä on synkkä ja myrskyinen yö. Sarjamurhaaja korjaa veristä satoaan, eikä kaupungin ainoan lahjomattoman poliisin (Jeffrey Wright) auta muu kuin värvätä Batman (Robert Pattinson). Viranomaiset ja suuri yleisö suhtautuvat hahmoon epäilyttävänä omankädenoikeuden käyttäjänä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

The Batman on Suomessakin osoittautumassa pandemiavuosien suurimmaksi yleisömenestykseksi Spider-Man: No Way Homen ohella. Jos jälkimmäinen oli hyvänmielen jouluelokuva (melkein) koko perheelle, on The Batman kaikessa synkkyydessään suositeltava filmi aikuiseen makuun. Kolmen tunnin mitassa siinä on suuren tarinan tuntua ja elokuvallisen ilmaisun loistoa, joka toimii parhaiten isolla kankaalla.

Voi keskustella siitä, onko Batman supersankari lainkaan. Aivan kuin voidaan keskustella, onko Hessu Hopo koira. Batmanillahan ei ole supervoimia. Hän ei kestäisi tulitusta ilman pukunsa panssaria. Batman ei osaa lentää. Viitassa on lisäpoimuja, joita voi käyttää liitämiseen. Eräs uuden elokuvan upeimmista näyistä on lentojakso, jossa Lepakkomiehen komea liito päättyy kömpelön alastulon ravisutteleviin pomppuihin. Luissa tuntuva fyysisyys koskee koko filmiä. Sen karhea fantasiamaailma vaikuttaa pelottavan todelliselta.

The Batman ei ole hahmon syntytarina, mutta lähellä sitä. Miljoonaperijä Bruce Wayne on ryhtynyt vastentahtoiseksi sankariksi todistettuaan vanhempien väkivaltaisen kuoleman. Perustava trauma ja naamiopuvun edustama seikkailusatu ovat ristiriitaisina läsnä ensimmäisestä kuvasta. Arvuuttaja eli The Riddler (Paul Dano) tähyilee uhria, jonka pikkupoika leikkii ikkunan takana supersankaria. Kaikki katastrofit kohtelevat pahimmin lapsia, mistä The Batman jaksaa muistuttaa filmin loppuun saakka.

Batman on sarjakuvahahmoista traagisin. Ne, jotka muistavat Robert Pattinsonin vain Twilight-filmeistä, ovat verranneet tummakulmaista roolihahmoa mököttävään emo-teiniin. Muut tietävät Pattinsonin kyvyt sellaisista elokuvista kuin Cosmopolis, Good Time, High Life ja The Lighthouse. The Batmanissa vetovoimaisen viihdetähden ja taidefilmin luovan osaajan ominaisuudet kohtaavat hedelmällisesti. Autiossa kartanossaan vaeltava, yksinäinen Bruce Wayne muistuttaa Tohtori Caligarin kabinetin unissakävelijää, jonka Conrad Veidt ikuisti mykkäelokuvaan. Hautajaiskohtauksessa Pattinsonin vaitonainen, mutta intensiivinen läsnäolo on magneettista. Tarinan edetessä Batman kuoriutuu yhä paljaammaksi suojapukunsa panssarien alta. Silti jo ensikohtaaminen hahmon astuessa varjoista valokeilaan kertoo, että kyse on miehestä eikä supersankarista.

Persoonallistava tekijä naamioiduissa kohtauksissa on äänenkäyttö. Greig Fraserin tummasävyisissä kuvissa se korostuu entisestään. Pattinsonin lisäksi ”ääninäyttelijöinä” kunnostautuvat tunnistamattomiksi maskeeratut Colin Farrell ja Barry Keoghan – eikä vähiten korruptoituneena poliisipäällikkönä britti Con O’Neill, jonka puheääni on tavaramerkki, kuin riivinrauta liitutaulua vasten.

The Batman ilahduttaa naisroolillakin. Kissanaisena Zoë Kravitz jatkaa viimeisen vuosikymmenen nousujohteista uraansa. Toisin kuin aiemmat Catwomanin esittäjät, Kravitzin Selina ei ole elämää suurempi hahmo, vaan samassa tilanteessa Batmanin kanssa: olosuhteet pakottavat toimimaan. Matt Reevesin ohjaama The Batman on paras tästä sarjishahmosta tehty elokuva sitten Christopher Nolanin Yön ritarin. Ja Robert Pattinsonin tulkinta on kaikista viittasankaria esittäneistä karismaattisin. Nyt katsoja tietää, että naamion alla on elävä, hengittävä ihminen.