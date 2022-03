Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ruoka voi kallistua vielä rajusti Ukrainan kriisin syventyessä

Ukrainan sota vaikuttaa suomalaiseen alkutuotantoon. Se pahentaa myös suomalaisen maatalouden kriisiä. Ukrainan kriisi nostaa viljan hintoja ja toisaalta se heiluttaa maakaasun ja raaka-aineiden saatavuuden kautta lannoitteiden hintoja. Koska suomalaisenkin lannoiteteollisuuden raaka-aineet tulevat paljolti Venäjältä, kriisi vähentää raaka-aineiden saatavuutta ja nostaa hintoja. Siinäkin tapauksessa että lannoiteteollisuus alkaa korvata Venäjän maakaasua ja raaka-aineita läntisillä lähteillä, voi toimella olla lannoitteiden hintoja korottava vaikutus.

Kun lannoitteiden hinnat nousevat, rehu ja vilja kallistuvat. Ruoka kaupassa on yhä tyyriimpää. Nyt on syytä ponnistella kaikin tavoin suomalaisen alkutuotannon puolesta. Kun maataloustuotanto ja ruokateollisuus ovat Suomessa, maailman myrskyt heiluttavat tuotteiden hintoja ja saatavuutta vähemmän. Kotimaisen ruokatuotannon säilyttäminen on myös huoltovarmuuskysymys. Kun tuotanto on alusta loppuun Suomessa, voimme tietää, että ruokaa on yksinkertaisesti riittävästi saatavissa.

Kotimaisen energian ja ruoan saannin varmistaminen on myös turvallisuuspolitiikkaa. Kun nämä kansalle aivan olennaiset tekijät ovat omissa käsissä, yksikään muu maa ei voi ohjailla suomalaista politiikkaa energiaa ja ruokaa suitsimalla.

Ruuantuotanto on myös tasa-arvokysymys. Suomalaisen politiikan on varmistettava alkutuotannon toimivuus ja elintarvikkeiden saatavuus. Siten ruokakustannukset voidaan pitää aisoissa ja ruoan hinnannousu kurissa. Ruoan hintakin on turvallisuuspolitiikkaa. Jos ja kun ruoka kallistuu pilviin, se luo väistämättä levottomuutta ja turvattomuutta. Nälkä ei ole hyvä konsultti ihmisen mielelle. Markkinakonsultti on oikeassa sanoessaan, että hyvä ruoka, parempi mieli.

Ukrainan kriisin heijastusvaikutukset lannoitteiden saatavuuteen ja ruuan hintaan osoittavat, kuinka tärkeää vakaus on sekä Suomelle että koko maailmalle. Vasta kun sota saavutti Euroopan, pohjoisen pallonpuoliskon vauraat ihmiset heräsivät tajuamaan rauhan ja vakauden merkityksen. Jos tuhannen kilometrin päässä on sota, se näkyy kaupan kassalla, bensajonossa ja vaikka missä arjen elämässä. Kaiken kallistumiseen pitäisi varautua. Kun hyvinä vuosina köyhien rahat eivät tahtoneet riittää, miten ne nyt riittävät, kriisin keskellä.