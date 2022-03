Fennovoiman kiistellyn ydinvoimalan laitostoimittaja voi joutua pakotelistalle - Bloomberg: Yhdysvallat harkitsee pakotteita Rosatomia kohtaan

Washington

Yhdysvallat harkitsee pakotteiden asettamista Venäjän valtiollista ydinenergiayhtiö Rosatomia kohtaan, kertoo Bloomberg lähdetietoihinsa perustuen.

Bloombergin mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto tarkastelee parhaillaan sitä, millaiset vaikutukset pakotteilla olisi ydinvoima-alalle. Lopullista päätöstä asiassa ei ole tehty.

Pakotteilla voi olla merkitystä myös Suomelle, sillä Rosatom on tytäryhtiönsä kautta Fennovoiman ydinvoimalahankkeen merkittävä osaomistaja ja laitostoimittaja. Fennovoiman Hanhikivi-ydinvoimalaa on kaavailtu Pyhäjoelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on asettanut Fennovoiman hankkeen vaakalaudalle. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi sodan alettua, että hänen olisi vaikea esitellä rakentamislupapäätöstä tässä tilanteessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että rakentamisluvasta ei luultavasti päätetä Suomessa vielä tämän vuoden aikana.

Rosatom on Bloombergin mukaan hankala kohde pakotteille, koska se vastaa tytäryhtiöineen noin 35 prosentista uraanin rikastamisesta maailmassa. Rosatom toimittaa polttoainetta useisiin ydinvoimaloihin Euroopassa, ja pakotteet nostaisivat uraanin hintaa. Rosatomilla on myös rooli myös jäissä olevan Iranin ydinsopimuksen täytäntöönpanossa. Nämä toiminnot pitäisi rajata pakotteiden ulkopuolelle, koska Bidenin hallinto on pyrkinyt herättämään Iranin ydinsopimuksen henkiin.

Uraani ei ollut listalla, kun Biden ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettavan öljyn ja joidenkin muiden raaka-aineiden ostamisen Venäjältä vastareaktiona Ukrainan sodalle.