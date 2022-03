TV-viikon valinta: Näkymätön lanka on perhe- ja sukukomedian kohdalla täydellinen onnistuminen

★★★★★

Näkymätön lanka.

Ohjaus Marco Simon Puccioni, 2022

Netflix

Näkymätön lanka (Il filo invisibile) on perhe- ja sukukomedian kohdalla täydellinen onnistuminen. Koko elokuvan milloin nauroin ääneen sen kommelluksille – eikä ihminen voi nauraa kuin ääneen, jos sitä naurattaa – milloin itkin sen koskettavuutta. Enkä lakannut ihastelemasta italialaisfilmin taidokasta tapaa esitellä määrältään melkoinen ja jakautumaltaan sekalainen hahmokatras. Jokaiselle löytyy tila olla oma persoonansa, kukaan ei jää statistiksi. Komediallista perheviihdettä ei juuri arvosteta, sitähän näkee liikaakin television perushöttönä. Siksi Marco Simon Puccionin tuore ote vaikeassa lajissa ansaitsee kaiken huomion ja kiitoksen.

Ehkä Näkymättömän langan ilahduttavuus johtuu siitäkin, että me kaikki tarvitsemme nyt ilahduttamista – ja toisiamme, todisteita välittämisestä. Siitähän filmin tarinassakin on kysymys. 16-vuotias Leone (Timothée Chalamet´ta pahasti tai hyvästi muistuttava, osaava Francesco Gheghi) on pulassa. Pojalla on kaksi isää. Eikä siinä mitään. Mutta kun kaikki luulevat häntäkin homoksi vanhempien takia. Se hankaloittaa vaikutuksen tekemistä mielitiettyyn Annaan (Giulia Maenza). Niillä isilläkin (konkarit Filippo Timi ja Francesco Scianna) on huolia. Italian laki tunnustaa vain yhden isyyden. Alkaa DNA-testikisa etuoikeudesta Leoneen. Kaukaisella sijaisäidillä (Jodhi May) on oma salaisuutensa. Vaan eikö perhe sittenkin muodostu rakkauden näkymättömästä langasta, eikä niinkään genetiikasta, elokuva kysyy aiheellisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Harvinaista kyllä, Näkymätön lanka ei puudu koko vajaan kaksituntisen aikana. Käsikirjoitus suoltaa yllätyksiä, mutta käänteet eivät tunnu väkinäisiltä. Mukana on arkielämän alleviivaamatonta viisautta. Pisteen i:n päälle tuovat osiinsa istuvat näyttelijät. Kun nykyitalialaisesta elokuvasta tunnemme lähinnä Paolo Sorrentinon narsistisen taiteellistiset äpöstykset, on Näkymättömän langan raikkautta tervehdittävä ilolla.