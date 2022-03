TV-viikon valinta: Norjan räppäri Odile matkalla maineeseen

★★★★

Maailma auki.

Ohjaus Øyvind Holtmon, 2022

Yle Fem su 13.3. klo 21.00/Areena

Näin kantavaa tv-sarjaroolia ei olekaan nähty sitten Phoebe Waller-Bridgen luoman hervottoman Fleabagin. Maailma auki (Verden er Min) on pääosanesittäjä Amy Black Ndiayen, 32, käsikirjoittama. Hän valmistui näyttelijäksi New Yorkin American Academy of Dramatic Artsista ja käsikirjoittajaksi Norjan elokuvakoulusta (Den Norske Filmskolen).

Toinen tärkeä hahmo räppäri Odilen rinnalla on paras kaveri, levytuottaja Stian. Esittäjä Lars Vaular on tehnyt Norjassa seitsemän levyä. Uuden tyylin valtauksena hän sävelsi sarjan rap-musiikin. Räppiaihe on liikaakin käytetty nuortensarjoissa. Tässä se kuitenkin olennaisena osana kuvaa ajatuksenvirtana Odilen vilkkaita mielenliikkeitä.

Rap-sarjamusikaalia tekijät luonnehtivat termillä ”rapsical”. Musiikki onkin paitsi tärkeä mauste, myös portti Odilen tajuntaan. Arkipäiväistä tarinaa kerrotaan ilmavaan, moderniin sarjatyyliin, jota Suomessa ei vielä taideta. Norjassa osataan. Kaikkien kuvien ei tarvitse viedä juonta eteenpäin. Tunnelma ja henki voivat nekin olla osa tarinaa, osa sen rytmiä.