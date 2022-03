Roman Eremenko harjoitellut Pietarsaaren Jaron mukana – Valmentaja Jimmy Wargh siteeraa Matti Nykästä, kun puhe kääntyy ex-maajoukkuetähden paluuseen



Pietarsaaren Jaron treeneissä on viime viikkojen aikana näkynyt mielenkiintoinen pelaaja, sillä Roman Eremenko on jälleen harjoitellut kasvattajaseuransa riveissä. – Tilanne on se, että kun Roman on Pietarsaaressa, hän on tervetullut meidän treeneihin.