Lukijan mielipide: Pelkona sekasorto naapurissa

Eloni alkutaival.

”Ankara helmikuinen pakkanen, kirkas ja tyyni.Rauhansopimus oli maamme vihollisvaltojen kanssa juuri allekirjoitettu. Elämä tuntui turvallisemmalta rakkaassa isänmaassamme”. Näin äitini oli kirjoittanut lapsuuttani käsittelevään kirjaan.

Poika varttui ja tajusi paljon myöhemmin, kuinka sota oli heittänyt varjon lapsuus- ja nuoruusvuosiin. Levottomuutta vanhemmissa aiheuttivat Unkarin ja myöhemmin Tsekkoslovakian tapahtumat. Suurin ikäluokka täytti opinahjot eikä niihin työn keskeltä nuorella niin suurta intoakaan ollut.

Lopputaival.

Historia on tallella noista varjon vuosista. Viime kesänä vierailimme Raatteen tiellä. Niitä kivipaasia katsellessa selvisi, kuinka suuri ja mahtava Neuvostoliitto ajoi ukrainalaiset nuoret miehet karseaan kuolemaan. Jos et ampunut, tulit ammutuksi. Hain vanhasta peruskoulun karttakirjasta Ukrainaa, mutta eihän sitä siellä ollut, oli vain se suuri ja mahtava.

Vietin viime viikolla merkkipäivää, ja kerroin jälkikasvulle täyttäväni kolme varttia ja viimeisen vartin alkavan ja sen pituus on korkeimman käres. Yhdessä tutkimme alussa mainittua kirjaa ja sen jättämää viestiä. Seuraavana aamuna heräsin varhain ja tapani mukaan aloin kuuntelemaan uutisia. Niitähän riitti koko päiväksi, vaikka ei monta uutista ollut. Oli ryhdytty rakentamaan suurta ja mahtavaa.

Tapahtumat ovat herättäneet pelkoa joka on aivan luonnollista. En pelkää sotatoimia rajoillamme, koska Ukrainankaan järkyttävä retki ei ollut läpihuutojuttu. Enemmän pelkään itäisen naapurimme joutumista sekasorron valtaan, ja jos naapuri avaa rajansa, rakkaan isänmaamme miehittävät sivilit. Sotaa pakenevat ukrainalaiset ovat kyllä tervetulleita. Ihmisen paras paikka on koti, mutta jos siellä uhataan aseella, on lähdettävä. Herääkin kysymys ”Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan”?

Jukka Salo

Toholampi