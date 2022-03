Eilan pläjäykset -blogissa Iida Rauman Hävitys – Tapauskertomus: Koulukiusaamisesta kertova kirja on paikoin lähes sietämätöntä luettavaa, mutta siksi sitä soisikin luettavan

Iida Rauman Hävitys - Tapauskertomus ei ole mikään viihdekirja. Paikoin lähes sietämätön. Soisi, että se kuitenkin luettaisiin. Kirjassahan on kyse paljon puhutusta koulukiusaamisesta.

Luvut ja virkkeetkin ovat pitkiä, teksti tiheätä. Paikoittainen keskustelujen Turun murre ja puhekielisyys keventävät. Lopun kuvat ja lähdeluettelo vievät teosta tietokirjan suuntaan. Faktaa vai fiktiota, sitä mietin. Suomen kuvalehdessä 9/2022 Oskari Onninen kirjoittaa, että ”kaikki mitä A kokee kirjassa on tapahtunut myös Raumalle”.

Kirjassa on kaksi päähenkilöä, historian opettaja A ja kirjailija Ira. Kirjan lopusta käy ilmi, että kyseessä saattaa olla saman henkilön kaksi eri kokijanäkökulmaa. Irakin on koulukiusattu. Tarinan mustuudesta huolimatta tekstistä voi nauttia. Tapahtumien kerronnat ovat kuvauksina taitavia, vaikka kaameita. Paikkojen ja historian kuvaukset on hienosti yhdistetty A:n mielenliikkeisiin. Ne ovat tarinalle kuin suojaava viitta, jonka turvissa lukija voi välillä hengähtää. Toisaalta historiallisen Turun katoaminen tekee kipeää sekin. ”Mittä ei jätetä. Kaik viärä.”

Tarina liikkuu 1990-luvun lopun koulumaailmassa, ollaan musiikkiluokalla Kaarinassa. Päähenkilöt asuvat Turussa. Kirja on yhdistelmä jännitystä, kauhuakin ja karseaa koulun todellisuutta. A ja Ira olivat erilaisia, outoja. A kertoo olleensa outo koulussa, tiedekunnassa, opettajainhuoneessa. Hän oli lukenut muita enemmän, hän tiesi muita enemmän. Opettajien taholta koulussa hänelle tapahtuu outoja, joita hän ei ymmärrä. Hän yrittää ja yrittää, hänellä on hirveä hinku saada opettajan tunnustusta. Sitä ei koskaan tule. Tulee nolauksia toisten oppilaiden edessä. Pienillä eleillä, ilmeillä, huomautuksilla ja huomiotta jättämisillä opettaja tekee A:n elämästä piinallista. Toimintaan on vaikea puuttua. Tukea ei tule koulun muiltakaan opettajilta. Heidän piirissä vallitsee solidaarisuus, joka saa kiusatun tuntemaan, että vika on hänessä itsessään.

Realismissaan kirja antaa kalsean kuvan tämän päivän koulusta ja yhteiskunnasta. Teksti on suoraan sanoen pirullista. Vihan voi aistia. ”Se on vihan läpäisemä kirja ja suunnattu vanhoille ihmisille”, sanoo Rauma Suomen Kuvalehdessä. Lukiessa tuli tunne, että Rauma kyllä tietää, mistä hän kirjoittaa. Suomen Kuvalehden artikkelissa hän sanoo kostavansa. ”Siinä kaarinalaisessa koulussa hän oli hullu inttäessään, että häntä koskivat samat oikeudet asialliseen kohteluun ja fyysiseen kajoamattomuuteen kuin aikuisia. Lapset ja nuoret saivat ilmaista mielipiteensä vain silloin, kun ne olivat omaksuneet niin täydellisesti aikuisten arvot, ettei niillä mitään mielipidettä ollutkaan.” Nuorten mielenliikkeiden kuvaus on valaisevaa. Leirikoulukuvaus suorastaan piinallisen hyvä. Aikuisten on vaikea nähdä, mika nuorten ja lasten välisissä suhteissa kytee. He eivät kerro.

Kiusaaminen aiheuttaa fyysisiä seurauksia aina aikuisuuteen saakka. Niitäkin on kirjassa kuvattu. A:ta vaivasi unettomuus, jolle hän haki apua juoksemisesta. Ja juokseminen taas tuo mukanaan tarkkoja kaupunkikuvauksia. Lukija voi seurata piinattua päähenkilöä pitkin öisiä Turun katuja.

A käytti kouluaikana turvapaikkanaan kirjastoa. Sinne eivät kiusaajat tulleet. ”Luki koulukiusaamisesta kasvatustieteiden hyllystä, johon oli ajautunut. Ne ovat väärässä, hän koki. Hän häpesi. Luki vielä monta kertaa opintojensa aikana aikuisena. Ja häpesi. Häpeä siitä, että ne etsivät syytä hänestä, eivät koskaan kouluista, eivät koskaan opettajista, tai yhteiskunnassa ja oppilaitoksissa vallitsevasta jatkuvasta painostavasta kilpailuhengestä, ikään kuin olisi ollut suurikin ihme, kun heitä jatkuvasti kyykytettiin, kuritettiin ja pistettiin arvojärjestykseen, he oppivat itsekin tekemään samoin.”

Olen pohtinut lapsuuden ja nuoruuden muistamisen ja siitä kirjoittamisen ongelmaa. Miten suodattaa jälkikäteinen vuosikymmenten kokemus siitä pois? Tässä sitä ongelmaa ei ole. Muistumat ovat enimmäkseen konkreettisia tapahtumia. Niitä vastaan ei voi voi väittää. Lukijan on helppo samaistua A:n tuntemuksiin. Tulla tietoiseksi siitä maailmasta, mutta mahdollisesti myös ahdistua itse.