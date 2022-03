Anni Saaren kolumni: Olen alkanut ymmärtää talvisodan aikaista tanssikieltoa – Miten iloita, kun toiset kärsivät?

Suomessa oli reilut 80 vuotta sitten voimassa tanssikielto. Venäjän hyökätessä Suomeen ja talvisodan alkaessa tanssi kiellettiin, sillä se nähtiin moraalittomaksi miesten taistellessa rintamalla.

Vielä sodan jälkeenkin tanssimiselle oli rajoituksia, jotka lopullisesti purettiin vasta vuonna 1948.

Jos asiasta olisi kysytty kuukausi sitten, olisin varmasti naureskellut tuollaiselle järjettömälle kuviolle. Mutta nyt pystyn jollakin tavalla ymmärtämään sen takana olevaa ajatusta.

Onko väärin iloita, kun toiset kärsivät?

Kahden vuoden koronakurjimuksen jälkeen tunnelin päässä lopultakin näkyi valoa. Kulttuurialalla itse asiassa hyvinkin kirkasta valoa. Moni artisti on käyttänyt pakollisen keikkatauon uuden musiikin tekemiseen, ja tänä keväänä ilmestyy monta erittäin kiinnostavaa levyä. Klubikiertueita on luvassa niin, että keikoista joutuu valitsemaan, ja kesäfestivaaleissakin taitaa olla runsaudenpula.

Mutta ei tunnu siltä, että haluaisin tanssia ja riemuita keikoilla.

Ei tunnu varmaan artisteistakaan. Helsingissä konsertoinut harpisti Emmanuel Ceysson kirjoitti asiasta juuri Instagram-päivityksessään. Kun viattomia ihmisiä kuolee, esiintyvän taiteilijan työ on vaikeaa ja voi tuntua hyödyttömältäkin.

Mutta Ceysson jatkaa: ei minulla on vaihtoehtoja, sillä harpunsoittaminen ja tunteiden välittäminen lavalla yleisölle yhdessä toisten muusikoiden kanssa on se, mitä varten minä täällä maapallolla olen (suomennos englannista on omani).

Musiikilla ja muilla taiteilla on ihmeellinen kyky sanoittaa sitä, mille ei ole sanoja. Sellainen kokemus, varsinkin jaettuna muiden kanssa voi olla nykyisessä tilanteessa valtavan helpottava tunne. Se voi myös auttaa jaksamaan ja ennen kaikkea toimimaan. Sillä kyllä meidän velvollisuutemme nyt on toimia.

Viime viikkoina onkin nähnyt ihmisten suuren halun auttaa. Kulttuurialalla on järjestetty paljon tukikonsertteja, myös tässä maakunnassa. Keskiviikkona Kaustisella oli suuri Ukraina-hyväntekeväisyyskonsertti, sunnuntaina Keski-Pohjanmaan Kamarioopperayhdistys järjesti Toivo-konsertin, ja ensi keskiviikkona konsertoidaan Ykspihlajassa. Anu Komsi laulaa samana päivänä Tampere Filharmonian Ukraina-tukikonsertin solistina.

Jokainen tehköön osansa.