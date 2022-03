Lasten- ja nuortenkirjailijat tekevät kouluvierailuita Pietarsaaressa Runeberginviikon aikana – Videolla Pietarsaaren kulttuuripalvelupäällikkö Marja-Leena Hyytinen vinkkaa kaupungissa nähtävistä kirjailijoista

Runeberginviikon ohjelmaa katsoessa alkaa hengästyttää: ohjelmaa ja kirjailijavieraita tuntuu olevan erittäin paljon. Pietarsaaren kulttuuripalvelupäällikkö Marja-Leena Hyytinen myöntää, että viime vuoden koronasulun jälkeen tapahtuman järjestämisestä innostuttiin niin, että ohjelmaa tuli tavallista vuotta enemmän. Päätös siirtää tapahtuma tänä vuonna tavanomaiselta paikaltaan helmikuulta maaliskuulle oli viisas, sillä nyt se voidaan järjestää ilman kokoontumisrajoituksia. Ohjelma myös sijoittuu useammalle viikolle.

Runeberginviikon ohjelmassa lapset ja nuoret on huomioitu erittäin hyvin. Sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluvierailuita tekee kaikkiaan kahdeksan kirjailijaa.

– Se on ollut minulle henkilökohtaisesti painopisteenä. Mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että kirjailijat vierailevat kouluissa, Hyytinen sanoo.

Kirjailijavierailut sekä vuosittainen esittävän taiteen ohjelma, jonka kaupunki tarjoaa kaikille päiväkoti- ja eskari-ikäisille lapsille sisältyy opetussuunnitelmaan. Tänä vuonna pienet lapset pääsevät näkemään Aarne Alligaattorin esityksen toukokuussa.

Hyytinen pitää lukutaitoa keskeisenä taitona, joka jokaisen nuoren täytyy saavuttaa, jos aikoo päästä kiinni työelämään.

– Kaikissa työpaikoissa asioita hoidetaan sähköpostilla. On pakko ymmärtää tekstejä ja kokonaisuuksia. Kaikki tarvitsevat kieltä ja kirjoitustaitoa.

Hyytinen myöntää olevansa hiukan huolissaan siitä, miten lyhytmuotoinen viestittely, jota nuoret esimerkiksi Snapchatissa tekevät, vaikuttaa kieleen. Katoavatko siitä kokonaan sävyt?

Siksi niidenkin lasten ja nuorten, jotka eivät lue, pitäisi Hyytisen mielestä jollakin tavalla säilyttää kosketus kieleen. Yksi keino tähän voi olla vaikka äänikirjojen kuuntelu.

Hyytinen ei valitse kirjailijavieraita Runeberginviikolle vain omien mieltymystensä tai mutu-tuntuman perusteella. Hän tutustuu kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa, ja käy paljon keskusteluja muiden kanssa.

– Kirjaston henkilökunta tietää paljon, sitten meillä on työryhmässä Ellen Strömberg, joka on itsekin kirjailija. Katson aina itse kirjaston lainausluvut, jotta tiedä, mitä kirjoja lapset lainaavat. Puhun ihmisten kanssa, joilla on kokemusta kirjailijavierailuista. Joten valinnoista tehdään perusteellinen tutkimus. Silloin tiedän, että kirjailijat oikeasti osaavat asiansa. On tärkeää, että kirjailijavierailut ovat laadukkaita ja että kirjailija pystyy saamaan kontaktin yleisöön, Hyytinen kertoo.

Tämän vuoden kirjailijoista Silja Sillanpää oli Hynnisen oma ehdotus. Silja Sillanpään nimi saattaa monelle olla tutumpi kuin hänen kasvonsa, sillä niillä on tv-ruudussa ollut kissamaski. Katti Matikainen -hahmon luoja on kuitenkin myös lastenkirjailija. Sillanpää on julkaissut viisi lastenkirjaa, joista viimeisin, kuvakirja Salasaaren salaisuudet, ilmestyi viime vuonna. Se pohjautuu Ylen Salasaaren seikkailijat -sarjaan, jonka Sillanpää on kirjoittanut ja ohjannut.

– Hän on hyvä esiintyjä, odotan hänen vierailuaan tosi paljon, Hyytinen iloitsee.

Muita kirjailijavieraita ovat mm. Sanna Mander, Annika Sandelin ja Johanna Venho.

Mander on sekä kuvittaja että kirjailija, jonka Nyckelknipan-kirjaan Hyytinen itse pari vuotta sitten ihastui. Kirja on suomeksi nimeltään Avain hukassa, ja Mander voitti sillä vuoden 2017 lastenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

– Hän kirjoittaa mielenkiintoisella tavalla, ja kuvitukset ovat kiehtovia, kuvaa Hyytinen.

Annika Sandelin on kirjoittanut uransa aikana monenlaisia lasten- ja nuortenkirjoja. Parin vuoden takainen Silkesapans skratt eli Silkkiapinan nauru käsitteli kuolemaa. Juuri ilmestyneessä När Mormor flög- eli Kun isoäiti lensi -nimisessä kirjassa lapsen isoäidille kasvaa lepakkomaiset siivet.

Johanna Venho on kirjoittanut sekä runoa että proosaa, ja sekä lapsille että aikuisille. Sylvi Kekkosesta kertova parin vuoden takainen romaani Ensimmäinen nainen oli kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana, ja viime syksynä Venho julkaisi romaanin Tove Janssonista.

– Lapsille hän on kirjoittanut esimerkiksi opossumi-kirjasarjan. Juuri nyt hän viimeistelee Martti Suosalon elämäkertaa, Hyytinen kertoo.

Lisäksi Runeberginviikolla Pietarsaareen saapuvat yläkouluilla kiertävät Kalle Veirto ja Wilma Möller.

– Kalle Veirtoa minulle vinkattiin jo kolme vuotta sitten, mutta se järjestyi vasta nyt. Hän on tehnyt paljon etenkin poikien lukemisen edistämiselle, Hyytinen kertoo.

Veirto on erittäin tuottelias kirjailija, joka on kirjoittanut muun muassa Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka-, Sählymestarit- ja Tähtiketju-sarjoja. Hän sai lastenkulttuurin valtionpalkinnon vuonna 2017.

Wilma Möller on Kokkolan Öjasta kotoisin oleva kirjailija, joka asuu nykyisin Vaasassa. Hän kirjoittaa hevosmaailmaan liittyviä nuortenkirjoja.