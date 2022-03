Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hämmentävän myönteisiä yritysuutisia – Finnvera tuki viime vuonna keskipohjalaista yrityselämää enemmän kuin koskaan

Finnvera rahoittaa yrityksiä koko elinkaaren ajan, aloituksesta kasvuun ja kansainvälistymiseen (KP 12.3.). Valtion omistaman rahoituslaitoksen tehtävänä on siis tukea yritysten alkutaivalta, kasvua ja kansainvälistymistä. Siis kaikkea sitä nivelvaihetta, missä yritys kipeimmin tukea tarvitsee.

Finnvera ei myönnä vastikkeetonta avustusta, mutta sen myöntämät lainat ja lainatakuut ovat markkinoita edullisempia. Tavallisesti yritys ottaa lainaa Finnveralta tai ottaa lainaa pankista valtion takauksen turvin. Finnvera on siis paitsi osa rahoituspakettia myös tuki ja turva yrityksen markkinaehtoiselle rahoitukselle. Pankit luottavat Finnveran kykyyn arvioida yritysten kasvun ja viennin realismi. Jos Finnvera on hyväksynyt yrityksen hankkeet, sille löytyy helpommin myös muita rahoittajia.

Siksi ei ole yhdentekevää, millaisia maakuntakohtaisia lukuja valtion rahoituslaitos esittelee. Ne kertovat, miten maakunnan yrityselämällä menee. Kuta enemmän maakuntaan perustetaan uusia yrityksiä, mitä enemmän tähdätään kasvuun ja vientiin, sitä paremmin maakunnan elinkeinoelämällä menee.

Viime vuonna Finnvera rahoitti keskipohjalaisia yrityksiä 35 miljoonalla eurolla. Vielä vuonna 2017 summa oli runsaat 15 miljoonaa euroa. Lisäys on muutamassa vuodessa valtava. Edellisvuodestakin kasvua oli 12 miljoonaa.

Luvut kertovat kaunista kieltään Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän halusta perustaa uuttaa liiketoimintaa, kehittää vanhaa ja suuntautua yhä useammin ulkomaille. Se että maakunta peittoaa luvuissa suhteellisesti mennen tullen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, joita pidetään koko Suomenkin vientivankkureina, kielii vahvasta kasvusta. Voi nimittäin kuvitella, että kun Finnveran myöntövaltuuksilla panostetaan näin voimakkaasti tulevaan, se lupaa monenlaista hyvää jo muutaman vuoden sihdillä. Finnveran luvut ovat vahvat indikaattorit ruusuisesta tulevaisuudesta.

Silti Keski-Pohjanmaallakaan ei olla omassa lintukodossa. Olemme osa maailmaa. Nykyään olemme osa sotaa käyvää Eurooppaa. Se että sota on vain 1500 kilometrin päässä, ei voi olla heijastumatta tännekin. Se heijastuu vääjäämättä myös vientiteollisuuteen ja sitä kautta toimeentuloomme. Tilanne on vakava, mutta ei lohduton. On jatkettava työtä ja rauhan rakentamista. Se on paras tae vakaudelle ja hyvinvoinnin säilymiselle.

