Pääkirjoitus: Vapaaehtoinen maanpuolustus kiinnostaa entistä enemmän

Ukrainan sota saa aikaan erilaisia ilmiöitä. Yksi ilmiö on kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n toiminta kiinnostaa ihmisiä nyt poikkeuksellisella tavalla. MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo sanoo Keskipohjanmaan haastattelussa, että koronarajoitusten purkautuminen ja kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa näkyvät yhteydenottojen määrässä (KP 12.3.).

MPK järjestää vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta, joka on tarkoitettu kenelle tahansa suomalaiselle. Osa koulutuksesta on tarkoitettu reserviläisille. Ilmoittautumismäärät ovat nyt viisinkertaiset verrattuna esimerkiksi vuoteen 2019, joka oli normaali vuosi ennen koronaa.

MPK:n kursseja on sekä läsnäolokoulutuksina että verkossa. Yhdistyksestä kerrotaan, että kiinnostusta on esimerkiksi sotilastaktiikan peruskursseihin ja kansalaisen kyberturvallisuus -kurssille. Kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen ovat sanoja, joita viime viikkoina on kuultu moninkertaisesti verrattuna tavalliseen.

MPK:n Pohjanmaan maanpuolustuspiirin päällikkö Jani Pikkarainen on reservin kapteeni, joka toimii mahdollisessa kriisitilanteessa Keski-Pohjanmaan maakuntakomppanian päällikkönä. Hänellä on hyvä tuntuma kansalaisten aktiivisuuteen. Keskipohjanmaan haastattelussa hän sanoo merkillepantavaa olevan sen, että moni kyselijöistä ei ole ollut armeijan jälkeen vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa mukana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vapaaehtoinen maanpuolustus saa nyt uusia ystäviä. Se on tiedetty tähänkin asti, että suomalaisten maanpuolustustahto on korkealla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei varmasti heikennä sitä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.