Lukijan mielipide: Suomalaiset kasvoivat yhdeksi kansaksi

Tutkija Jaakko Häkkisen mukaan suomalaiset lähtivät Volgan mutkasta yhtenä ”saamelaisryhmänä” pohjoista kohti. Muita saamelaisryhmiä olivat koltat sekä pohjois- ja eteläsaamelaiset. On vaikea kuvitella, että siirtyminen olisi tapahtunut kovin suurina ryhminä. Ruoka oli löydettävä metsistä ja eteen avautuvista vesistöistä. Miehet ja naiset huolehtiva yhdessä väen lisäämisestä, minkä jälkeen miehet lähtivät keihäineen ja pyydyksineen hankkimaan ruokaa metsästä ja vesistöistä ja naiset jäivät hoitamaan lapsia ja valmistamaan ruokaa miesten hankkimasta saaliista.

Väki eli tällöin suurperheinä eikä kokonaisina heimoina. Suurperheeseen kuului tyypillisesti noin sata jäsentä. Miehet eivät yleensä onnistuneet kovin hyvin ruuanhankinnassa ja suurperhissä oli suuri kuolleisuus. Nälkä leimasi yleensä suurperheen elämää. Tilanne parani sen jälkeen, kun ruoka alettiin ottaa pääasiassa pelloista ja eläimistä. Viljavista lehtomaista ruvettiin saamaan hyvää ruoka- ja rehuviljaa sekä eläimistä maitoa ja lihaa. Suurperheiden nälkäkuolemat loppuivat, ja sairaudesta aiheutuneet vähenivät. Suurperheet ovat yksi vaihe Suomenkansan kehityksessä. Niitä on ollut 1800 luvun lopulle saakka. Itsekin tunsin Hilma Männistön (1867–1956), joka oli lapsuudessaan elänyt Raudaskosken suurperheessä.

Suomessa on perinteinen suurperhekausi loppunut. Kristillisellä kirkolla on ollut suuri vaikutus nykyiseen kehitykseen: lapsenteko kuuluu avioliittoon vihityille aviopareille, ja lapset ovat saaneet nimen kristillisessä kasteessa. Muinainen miesten- ja naistenkeskeinen ryhmätyöskentely on jäänyt pois käytännöstä. Jäsentenkeskeinen sukulaisuus on pitänyt väkeä samalla kylällä, mutta suuren tilan yhteisomistuksesta on luovuttu.

Tätä kehitystä voin kuvata oman sukuni tapahtumilla. Isäni isoisä, Juho Raudaskoski (1818–1907) oli Raudaskosken suurperheen johtohenkilö. Suurperheen hajottua hän jäi omistamaan Jussintaloa, jolla oli peltoa sata hehtaaria ja sama määrä metsää. Raudaskosket olivat sikiävää väkeä. Jussintalon suurtila jaettiin veljessarjan kesken, ja näin saatiin aikaan Rauvasmäen kyläyhteisö, jonka tiloilla oli 12,5 hehtaaria peltoa ja sama määrä metsää.

Etelä-Suomessa suurtiloilla oli torppareita, mutta torpparivapautuslaki muutti aikaisempien suurtilojen maat pientiloiksi. Maaseudun rakennuskanta oli jo torpparikaudella saanut pientilaleimansa, kun taas pohjoisempana perinnönjaot olivat saaneet aikaan saman kehityksen. Torppariaika ja siirtyminen suurtilakaudesta pienviljelykseen ovat lähimenneisyyttä, satajäseniset suurperheet muinaisuutta.

Silloin kun suomalaiset ja muut saamelaiset nousivat Volgan varsilta Jäämerta kohti, liikuttiin satahenkisinä suurperheinä. Oletan, että kehitys kulki näitä latuja, sillä yksinäinen mies ei olisi lähtenyt näin pitkälle polulle keihäineen ja koirineen. Entä sitten koostuminen suurperheistä suuremmiksi kansanryhmiksi? Mielikuvitus etenee suurperheitten mukana.

Tultiin kalarikkaan vesistön äärelle, jossa oli myös hyvä riistamaa. Keihäsmiehet saattoivat yhteistyössä kaataa hirven tai karhun. Tässä pysähdyttiin asumaan. Siihen kertyi perheitä muitakin. Kokoontujia oli tuhansia. Suomen kielen esimuoto oli alullaan jo Volgalla, ja tässä se vahvistui.

Mielikuvitus etenee: samaa alkukieltä puhuvia suurperheitä tuli vesistörikkaaseen maahan. Ne hajaantuivat eri puolille Suomea. Kielellistä eriytymistäkin tapahtui. Syntyi heimoja ja eri murteita, varsinaissuomalaiset, hämäläiset, karjalaiset, savolaiset, etelä- ja pohjoispohjalaiset, kainuulaiset ja kolme erikielistä saamelaisryhmää.

Nyt Suomen kansa on koostunut yhdeksi kansaksi. Tosin riitoja ja sotiakin on ollut heimojen kesken. Savolaiset olivat kaskiviljelijöitä vielä silloin, kun muualla oli siirrytty peltoviljelyyn. Savolaiset kaatoivat kaskensa usein naapuriheimon takametsiin. Tästä syntyi riitoja ja aseellisia yhteenottoja. Sittemmin Savossakin siirryttiin peltoviljelyyn, ja riitaisuudet loppuivat. Savon murre pitää sinnikkäästi pintansa, ehkä paremmin kuin muut murteet. Keskipohjanmaan murre on sulautunut paljolti kirjakieleen; ylivieskalaisena minäkään en käy enää tallisa ja navetasa vaan tallissa ja navetassa.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi