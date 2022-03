Pääkirjoitus: 1300 kilometrin Nato-raja kuulostaa nyt hyvältä vaikka aikaisemmin se pelotti

Turvallisuuspolitiikka on jokapäiväinen aihe sen lisäksi, että Ukrainan sodan tapahtumat leimaavat uutisia ja ajatuksia. Alkuviikolla presidentti Sauli Niinistö on osallistunut Lontoossa Britannian ympärille koottujen, niin sanottujen JEF-maiden kokoukseen, joka järjestetään Venäjän hyökkäyssodan takia.

Puolitoista viikkoa sitten Niinistö teki pikamatkan Yhdysvaltoihin. Ukraina on laittanut Euroopan ja läntisen maailman uuteen asentoon, joka on saanut läntiset johtajat kokoontumaan taajaan. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui etäyhteydellä Lontoon kokoukseen.

Turvallisuuspolitiikka ja Ukrainan tilanne puhuttavat valtiojohtoa. Myös kansalaisten ajatukset Suomen turvallisuuspolitiikasta ovat muuttuneet ja nyt arvioidaan, mitkä ovat seuraavat askeleet. Ei ole epäilystäkään, etteikö Ukrainan sota ole vahvistanut Nato-jäsenyyden kannatusta. Kyselyn mukaan 62 prosenttia vastanneista haluaa Natoon, 16 prosenttia vastustaa ja viidennes miettii vielä kantaansa.

Jo helmikuun lopussa tehty selvitys osoitti, että suomalaisten suhtautuminen Natoon on muuttunut. Maanantaina julkistetun tutkimuksen tulos on järisyttävä muutos suomalaisessa ilmapiirissä.

Eikä tässä kaikki. Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyyshakemus korottaisi kyllä-vastaajien osuuden 77 prosenttiin ja Suomen valtiojohdon asettuminen Nato-jäsenyyden kannalle nostaisi Naton kannatuksen 74 prosenttiin. Samaan aikaan kiinnostus Nato-kansanäänestykseen vähenee.

Suomen päättäjät pääsevät ja joutuvat kevään aikana ottamaan kantaa turvallisuuspolitiikkaan. Hallitus antaa laaja-alaisen turvallisuusselonteon eduskunnalle lähiviikkoina, mutta hallitus ei tee pohjaesitystä Nato-jäsenyydestä. Se ei tarkoita sitä, etteikö hallitus ja presientti voi kertoa omaa kantaansa jossakin vaiheessa eduskuntakäsittelyä tai etteikö yhteinen käsitys synny muulla tavalla. Suomessahan on korostettu voimakkaasti sitä, että Nato-jäsenyyden hakeminen edellyttää laajaa yksimielisyyttä kuten oikein onkin.

Turvallisuuspoliittisten vaihtoehtojen lisäksi selonteko käsittelee muun muassa energiakysymyksiä ja huoltovarmuutta eli kysymys on kokonaisturvallisuudesta. Nykytilanteessa turvallisuusselonteon eduskuntakäsittely tulee kiinnostamaan suomalaisia varmasti enemmän kuin ns. normaalitilanteessa. Termi kokonaisturvallisuuskin tulee ihmisten tajuntaan toisella tapaa kuin aikaisemmin.

Samaan aikaan puolueet miettivät omia Nato-linjauksiaan ja kaiken lisäksi nopeamalla aikataululla kuin ovat alun perin suunnitelleet. Turvallisuuspolitiikkaa käsitellään esimerkiksi puoluevaltuustoissa tai puoluehallituksissa ja eduskuntaryhmissä.

Nyt on syytä uskoa, että keskustelu Suomen turvallisuuspolitiikasta ja Nato-jäsenyydestä käydään. Nato-ovi on auki. Sitä vahvisti myös presidentti Niinistön Lontoon matka. "Kaikissa keskusteluissa, joita kävin, toistui se, että Naton ovet ovat avoimena", totesi Niinistö Lontoossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomella ja Venäjällä on 1300 kilometriä yhteistä rajaa. Aiemmin se on voinut olla syy olla haluamatta Natoon. Viime viikkojen tapahtumat vaikuttavat siten, että ajatus 1300 kilometrin Nato-rajasta on aikaisempaa houkuttelevampi. Ennen se pelotti.

Se ei tarkoita, etteikö Nato-jäsenyyden huonot ja hyvät puolet tule käsitellä ja arvioida, vaikka jäljellä on vain yksi vaihtoehto.

