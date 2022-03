Kiova

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo tuoreella videollaan, että rauhanneuvottelut Venäjän kanssa alkavat kuulostaa realistisemmilta. Presidentinkanslian sivuilla julkaistussa puheen käännöksessä Zelenskyi sanoo, että neuvotteluihin tarvitaan kuitenkin vielä aikaa, jotta päätökset olisivat Ukrainan edun mukaiset.

– Kolmas viikko lähenee loppuaan. Me kaikki haluamme rauhaa. Me kaikki haluamme voittaa. Ja tuntuu, että vielä menee hetki, ja sitten me ukrainalaiset saavutamme sen, mihin meillä on oikeus.

Ukrainan neuvottelija Myhailo Podoljak kertoi aiemmin Twitterissä, että maiden välillä on edelleen perustavanlaatuisia ristiriitoja. Hän sanoi, että kompromisseihin on yhä mahdollisuus.

Neuvotteluja on määrä jatkaa tänään.

"Olemme vuosia kuulleet, kuinka ovi on auki"

Zelenskyi on ilmaissut, että hän ei odota Ukrainan liittyvän sotilasliitto Natoon lähiaikoina. Yhdysvaltalainen CNN kertoo presidentin kommentoineen aihetta Britannian johtamille JEF-puolustusyhteistyöhön osallistuville maille, joihin Suomikin kuuluu.

– Olemme vuosia kuulleet, kuinka ovi on auki (Nato-jäsenyydelle), mutta nyt kuulemme, ettemme pääse sisään. Ja se on totta, ja se on tunnustettava, Zelenskyi sanoi CNN:n mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

JEF-maat tapasivat Lontoossa. Suomen presidentti Sauli Niinistö osallistui kokoukseen. Niinistön mukaan Zelenskyi kertoi JEF-maiden johtajille Ukrainan vallitsevasta tilanteesta sekä siitä hädästä ja niistä tarpeista, joita maalla on.

JEF-yhteistyöhön kuuluu pohjoiseurooppalaisia maita.

Puolan varapääministeri ehdottaa kansainvälistä rauhanturvaoperaatiota Ukrainaan

Puolan varapääministeri Jaroslaw Kaczynski ehdottaa, että Ukrainaan tulisi lähettää jonkinlainen kansainvälinen rauhanturvaoperaatio.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa vieraileva Kaczynski sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että kyseessä olisi Naton operaatio, jossa voisi olla myös laajempia kansainvälisiä rakenteita. Hän sanoo, että operaation tulisi voida puolustaa itseään. Hänen mukaansa sen tulisi tarjota humanitaarista apua.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki, Tshekin pääministeri Petr Fiala ja Slovenian pääministeri Janez Jansa ovat tavanneet eilen illalla Zelenskyin Kiovassa. Kolmikko vierailee maassa Eurooppa-neuvoston edustajina. Myös Puolan varapääministeri on mukana vierailulla.

Pääministerien viesti oli selvä: Eurooppa tukee Ukrainaa.

– Vierailumme päätavoite ja tehtävämme pääviesti on sanoa ukrainalaisille ystävillemme, etteivät he ole yksin, Tshekin Fiala sanoi brittilehti Guardianin mukaan.

Pääministerit matkustivat kaupunkiin junalla.

Räjähdyksiä ja sireenejä

Pääkaupunki Kiovan länsilaidalta kuultiin useita räjähdyksiä, kertoi BBC puolilta öin Suomen aikaa. Kiovassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Useisiin muihin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa on hyökätty hävittäjien ilmaiskuilla ja tykeillä. BBC kertoi myöhemmin, että Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissa soivat yöllä kolmen aikaan ilmaiskuista varoittavat sireenit.

Länsimaisten lähteiden mukaan Venäjän maajoukkojen eteneminen Ukrainassa on lähes kokonaan pysähtynyt.