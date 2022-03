Koronatartuntoja ennätysmäärät Soiten alueella – Parin viikon aikana todettu pelkästään Soiten tekemissä testauksissa 1922 tartuntaa

Soiten alueella todetaan tällä hetkellä ennätysmääräisesti koronavirustartuntoja.

Myös koronaviruksen ilmaantuvuusluku on edelleen korkea Soiten alueella. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten testauksessa on todettu yhteensä 1 922 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 2 483 sataatuhatta asukasta kohden.

Viime viikolla Soiten näytteenotossa todettiin yhteensä 1 069 uutta koronavirustartuntaa.

Todettujen tartuntojen määrä nousi noin kahdella sadalla edellisviikosta ja luku on suurin pandemian aikana Soitessa tilastoitu määrä viikossa.

Tehtyjen koronavirusnäytteiden määrä on kasvanut, viime viikolla testejä otettiin Soitessa yhteensä 1 947 kappaletta.

Koronavirustesteistä yli puolet oli positiivisia. Kaikki tartunnat eivät tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Koronavirustartuntoja esiintyy aiempaa enemmän iäkkäämmässä väestössä ja osassa Soiten hoitolaitoksista on todettu useita tartuntoja.

Kolmen rokoteannoksen saaneilla tauti on kuitenkin pääosin lievä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 12 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita.

Soiten alue luokitellaan edelleen koronavirusepidemian leviämisalueeksi.

Valtakunnallinen etätyösuositus on päättynyt, mutta keskiviikkona kokoontunut viranomaistyöryhmä suosittaa, että työnantajat hyödyntäisivät hybridimallista etätyötä edelleen Soiten alueella mahdollisuuksien mukaan.

Alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus.

Yksityistilaisuudet suositellaan järjestettäväksi hygieniaohjeistukset huomioiden.