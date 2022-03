Lukijan mielipide: Ei ole tärkeämpää työtä kuin tulevaisuuden tekijöiden kasvattaminen

Jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä on lämpimän kiitoksensa ansainnut. Ilman ammattilaisia ei laadukas varhaiskasvatus toteutuisi. Kiitos siis sinulle lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, avustaja, sosionomi, opettaja, ravitsemis- ja puhtauspalvelutyöntekijä.

Ammattitaitoinen joukko varhaiskasvatuksen työntekijöitä pitää huolta niin lasten perustarpeista kuin pedagogista taidoistakin. Heistä jokainen tekee työnsä suurella sydämellä. Laadukas arjen työ koostuu työstään lasten parissa nauttivasta henkilökunnasta, toimivasta työyhteisöstä, riittävistä resursseista ja hyvästä johtamisesta.

Yksi tärkeimmistä varhaiskasvatuksen tavoitteista on taata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen. Se tarkoittaa varhaiskasvatukselle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden toteuttamista, lasten oikeuksia ajavien arvojen noudattamista ja laaja-alaista oppimista tukevaa toimintaa. Lisäksi se on leikkimistä, laulamista, askartelua, ulkoilua, nukuttamista, ruokailuja, vessakäyntejä ja tunneryöppyjä.

Osaavien käsiparien huomaan voitte turvallisesti jättää omat lapsukaisenne tietäen, että heidän on hyvä olla. Sen lisäksi, että lapsenne viihtyvät varhaiskasvatuksen ammattitaitoisten ja lämminsydämisten työntekijöiden hoidossa, he myös oppivat ja kehittyvät mitä erilaisimmissa tiedoissa ja taidoissa. Lapsille on aina tarjolla läsnä olevan aikuisen syli, lapsia kuunnellaan ja heitä hoivataan.

Kiitos teille loputtoman kärsivällisille ammattilaisille, että pidätte huolta meidän elämämme taimista. Samalla pidätte myös yhteiskunnan pyörimässä. Emme pärjäisi ilman teitä.

Hyvää varhaiskasvatuspäivää!

Sanna Pihakivi,

ammattialatoiminnan asiantuntija, kasvatus- ja ohjausala,

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL