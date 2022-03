Venäjän suurlähetystö pyytää ilmoittamaan kansalaistensa syrjinnästä Suomessa

Helsinki

Venäjän Suomen-suurlähetystö julkaisi keskiviikkona Twitterissä viestin, jossa se pyytää ilmoittamaan Venäjän kansalaisiin ja venäjää äidinkielenään puhuviin henkilöihin kohdistuvista oikeuksien rikkomisista, syrjinnästä ja vihapuheesta.

Tiedot pyydettiin ilmoittamaan suurlähetystön konsuliosastolle sähköpostitse.

Suurlähetystön Twitter-viesti herätti huolta eduskunnassa, missä kansanedustajat keskustelivat keskiviikkona sisäisen turvallisuuden selonteosta. Viesti huolestutti kansanedustajia, sillä Venäjä on perustellut hyökkäystään Ukrainaan maan venäläisen väestönosan väitetyllä sorrolla.

Venäläiseen nationalismiin erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ei kuitenkaan näe suurlähetystön tviitissä aihetta suurempaan huoleen.

– On luonnollista, että Kreml tarttuu tällaiseen, kun eri maissa on tullut ilmi kiistattomia ylilyöntejä, kun esimerkiksi venäjänkielisiä opiskelijoita on heitetty ulos oppilaitoksista, Lassila sanoi STT:lle.

– Totta kai Venäjän ulkoministeriö näkee tässä tilaisuuden ja tarttuu tähän. Venäjä on nyt informaatiorintamalla erittäin heikoilla ja se pyrkii kaikin keinoin löytämään asioita, joihin se voisi tarttua, Lassila jatkoi.

Pökköä propagandan pesään

Lassilan mukaan Venäjä kerää tällaisilla ilmoituksilla tarinoita kotirintamalle suuntaamansa propagandan käyttöön.

Lassila painottaa, että suomalaisten ei pidä antaa presidentti Vladimir Putinin propagandakoneistolle nyt minkäänlaista aineistoa venäläisiin kohdistuvalla syrjinnällä.

Lassilan mukaan suomalaisten on syytä varautua jatkossakin vastaavan tyyppisiin viesteihin Venäjän suunnalta. Lähitulevaisuudessa voidaan varautua kuulemaan esimerkiksi jonkin venäläisministerin tai ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan suusta syytöksiä venäläisten syrjinnästä Suomessa.

Lassila ei kuitenkaan usko, että syytökset johtavat sen suurempiin toimiin.

– Venäjän koko poliittinen energia kohdistuu tällä hetkellä Ukrainaan ja toisaalta omaan kotirintamaan. Sen rahkeet eivät nyt riitä toimiin muualla.