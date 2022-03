Putin uhosi sotilasoperaation Ukrainassa sujuvan hyvin ja vertasi lännen talouspakotteita natsien vainoihin – Ukrainan presidentin neuvonantaja: Financial Timesin uutisoima rauhansuunnitelma sisältää vain Venäjän vaateita

Kiova/Moskova/Washington

Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkoi keskiviikkona yksinäistä uhoamistaan maan hallituksen televisioidussa kokouksessa. Samaan aikaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui videoyhteyden välityksellä Yhdysvaltain kongressin jäsenille, jotka osoittivat seisaallaan suosiotaan.

Putinin mukaan Venäjällä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähettää joukkoja Ukrainaan. Samalla Putin väitti – kaikkien länsimaiden tiedustelutietojen vastaisesti – operaation sujuvan hyvin.

– Emme anna käyttää Ukrainaa ponnahduslautana aggressioon Venäjää vastaan, hän sanoi.

Putinin mukaan lännen talouspakotteilla käymä "salamasota" Venäjää vastaan on niin ikään epäonnistunut.

– Länsi on pudottanut sivistyksen naamion ja ryhtynyt haastamaan riitaa. Se suorastaan vaatii vertausta natsien antisemitistisiin vainoihin, Putin jatkoi.

Putinin mukaan sekä palkkoja että eläkkeitä Venäjällä tullaan nostamaan. Presidentti myönsi, että inflaatio ja työttömyys tulevat nekin kasvamaan, joten sosiaalitukiin tarvitaan lisää rahaa.

– On totta, että ajat eivät ole meille nyt helpot. Lännellä on vain yksi tavoite: Venäjän tuhoaminen, mutta sen taloudellinen salamasota Venäjää vastaan on epäonnistunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

"Minulla on unelma - minulla on pyyntö"

Yhdysvaltain kongressille puhunut Zelenskyi toisti jälleen pyynnön lentokieltoalueesta Ukrainan ylle mukaillen kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin kuuluisaa puhetta.

– Minulla on unelma – minulla on pyyntö, Zelenskyi sanoi ja pyysi lentokieltoa.

Zelenskyi jatkoi, että jos pyyntö lentokieltoalueesta on liikaa, hän toivoo Yhdysvalloilta ilmapuolustusjärjestelmiä ja sotilaskoneita Ukrainan puolustamiseksi. Hän vaati myös lisää pakotteita Venäjälle ja yhdysvaltalaisten yritysten lähtöä Venäjältä.

Yhdysvallat on torjunut lentokieltoalueen, koska sen mukaan se ajaisi sotilasliitto Naton suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

Ennen Zelenskyin puhetta kongressin jäsenet osoittivat suosiotaan seisten ja taputtaen presidentille. Osa oli pukeutunut Ukrainan lipun väreihin eli keltaiseen ja siniseen. Paikalla kongressissa oli myös Ukrainan Yhdysvaltain suurlähettiläs.

Zelenskyi esitteli puheensa aikana myös videota sodan tuhoista.. New York Timesin mukaan osa kongressin edustajista liikuttui videon aikana ja taisteli kyyneleitä vastaan.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak kertoo Twitterissä, että Financial Timesin julkaisema uutinen Ukrainan ja Venäjän rauhansuunnitelmasta sisältää vain Venäjän vaateita. Ukrainalla on omansa.Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak kertoo Twitterissä, että Financial Timesin julkaisema uutinen Ukrainan ja Venäjän rauhansuunnitelmasta sisältää vain Venäjän vaateita. Ukrainalla on omansa.

Financial Times kertoi aiemmin, että Ukraina ja Venäjä olisivat laatineet alustavan rauhansuunnitelman. Suunnitelmaan kuuluisi lehden mukaan muun muassa tulitauko ja Venäjän vetäytyminen Ukrainasta. Ukrainan aseman tulisi kuitenkin jäädä puolueettomaksi ja maan luopua sotilasliitto Naton jäsenyyden havittelusta.

Podolyak kertoi vahvistavansa vain maininnat Venäjän joukkojen vetämisestä, tulitauosta ja siitä, että Ukraina saisi turvatakuita muilta mailta.

/muokattu juttua 16.3.22 klo 21.02