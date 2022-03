Viiniarvio

Vappu Organic Red 2021, Etelä-Afrikka, 11,89 €

Tähän asti suomalaisten julkkisten nimellä myydyt punaviinit ovat olleet pettymyksiä. Katsoin, että hyllyssä oli kaksikin uutta yritystä, joista Vappu Pimiän nimikkoviini oli ihan mielenkiintoinen. Etelä-Afrikassa Syrah ja Tempranillo rypäleistä tuotettu punaviini saattaisi olla oikeasti hyvä.

Sen tuoksu on ensinnäkin mausteinen, sitten mustaherukkainen, mustikkainen ja hieman mokkainen. Ei ehkä ihan niin voimallinen tuoksu kuin olisin odottanut, mutta silti siinä on jotain tyyliä.

Maku alkaa tummilla marjoilla, luumua, mustaherukkaa, mustikkaa, sitten myös mausteisuus alkaa tuntua. Hapot ovat aika tuoreet ja vielä hieman ärhäkät. Jälkimakua on yllättävän tukevasti ja pelkällään maistettuna vasta lopuksi tanniinit kuivattavat suuta. Tein vasiten lihapullia lampaanlihasta ja viini kyllä parani huomattavasti. Porsaanliha ja texmex olisivat myös hyvä vaihtoehto tälle viinille, mutta naudan pihveille se ei ehkä pärjää. Alue josta viini tulee, ei ole välttämättä Etelä-Afrikan parhaita, mutta kyllä Vapun punaviini on tasapainoinen ja miellyttävä, vaikkei se huippua olekaan. Mutta toisaalta se on myös melko edullinen, joten hinta-laatusuhde on kokeilemisen arvoinen. Paras näistä julkkisviineistä joita olen maistanut.