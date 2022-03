Pääkirjoitus: Vanhat rakennukset kuohuttavat ja kiistat pitkittyvät niin, ettei arvosta ole mitään jäljellä

Teboilin vanha huoltamorakennus Kokkolan keskustassa on hyvä esimerkki vanhaan rakennukseen liittyvästä kohkauksesta. Vanhat rakennukset ovat usein kiistakysymyksiä, ja niiden purkamiseen tai säilyttämiseen on jokaisella mielipide. Ristirannankadulla sijaitseva huoltamo on alkujaan kaunis funkkisrakennus, joka on vuosien mittaan mennyt huonoon kuntoon. Huoltamotoiminta on loppunut kauan sitten.

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta ajaa poikkeuslupakäsittelyä kaupungin keskustassa seisovan Teboilin vanhan huoltoasemarakennuksen purkamiseksi. Kokkolan viransijainen kaupunkilupapäällikkö Juhani Hannila oli esittänyt, että purkulupaa ei myönnetä. Keskiviikkoiltana lautakunta palautti asian uuteen valmisteluun puheenjohtaja Pentti Haimakaisen (kok.) evästyksellä, että poikkeuskäsittely tulisi mahdollisimman nopeasti lautakuntaan.

Ilman poikkeuslupaa huoltamokiinteistön tulevaisuus on kiinni kaavasta. Huoltamon jäljellä oleva osa on suojeltu eikä sitä voi purkaa. Monenlaisia suunnitelmia on piirretty siitä, miten huoltamo sisällytettäisiin uudisrakennuksen osaksi. Yksi ongelma on rakennuksen alla olevan maa-aineksen saastuminen, koska kyse on huoltamorakennuksesta.

Kokkolalaiset yksityishenkilöt ovat rakennuksen ja tontin uudet omistajat. Tarkoituksena on purkaa erittäin huonokuntoinen ja polttoaineelle haiseva rakennus. Sen jälkeen omistajat ovat valmiita luopumaan kohteesta.

Vanhojen rakennusten arvon määritteleminen ei ole ihan yksinkertaista. Rakennuksella voi olla vaikkapa kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne tai muita säilyttämistä tukevia kriteereitä.

Teboilin huoltamo on vain yksi esimerkki tilanteista, joissa keskustelua, valituksia tai riitoja jatketaan vuosikausia ilman ratkaisua. Näitä tapauksia on Kokkolan seudulla ja koko Suomessa lukuisia. Pahimmillaan tilanne ratkeaa siten, että rakennus menee korjauskelvottomaan kuntoon ja aika hoitaa ongelman hyvin tai huonosti. Prosessien pitäisi olla nykyistä nopeampia niin Kokkolassa kuin muuallakin.

Kokkolassa ja Pietarsaaressa on hienot vanhat kaupungit, jotka ovat arvossaan asuinpaikkoinaa ja vierailukohteina. Historialla on merkitystä ja se antaa perspektiiviä hektisessä nykyelämässä. Vanha on usein myös kaunista ja kestävää.

Teboilin huoltamon kohdalla kannattaa miettiä tarkkaan, onko mitään enää säilytettävissä vai rumentaako pitkittyvä prosessi kaupungin keskustaa suorastaan turhaan. Sitäkin saa arvioida, onko rakennus enää hintansa arvoinen.

